    10:42, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ярмарка мяса и деликатесов: в Астане пройдет «Соғым-FEST»

    29 и 30 ноября в Астане пройдет очередная мясная ярмарка «Соғым-FEST», передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    Цены на мясо изменились в Костанайской области
    Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

    В ярмарке примут участие фермеры Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областей.

    Мероприятие будет проходить на территории парковки ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

    — В торговом центре в эти дни пройдет пользующаяся популярностью среди астанчан городская сельскохозяйственная ярмарка. Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое, — сообщили акимате Астаны.

    Отмечается, что ярмарка проходит каждые выходные с 10:00 до 19:00.

    — Для удобства посетителей к месту проведения мероприятия курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317, — добавили в акимате.

    Ранее сообщалось, что перечень социально значимых продуктов в Казахстане могут расширить, в который возможно войдут и некоторые виды мяса.

