Ярмарка мяса и деликатесов: в Астане пройдет «Соғым-FEST»

В ярмарке примут участие фермеры Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областей.

Мероприятие будет проходить на территории парковки ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

— В торговом центре в эти дни пройдет пользующаяся популярностью среди астанчан городская сельскохозяйственная ярмарка. Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое, — сообщили акимате Астаны.

Отмечается, что ярмарка проходит каждые выходные с 10:00 до 19:00.

— Для удобства посетителей к месту проведения мероприятия курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317, — добавили в акимате.

