Яркие костюмы, народные кюи и праздничная атмосфера: в Алматы отметили День домбры

В Центральном парке культуры и отдыха Алматы состоялся праздничный концерт, посвященный национальному Дню домбры. Фотокорреспондент агентства Kazinform запечатлел атмосферу праздника.

С самого утра парк наполнен гостями. На праздник пришли жители и гости города, семьи с детьми, молодежь и представители старшего поколения. Пока одни наслаждались концертной программой, дети с радостью проводили время у фонтана, спасаясь от летней жары.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Для посетителей были организованы различные культурные мероприятия, а на главной сцене в ярких национальных костюмах выступили артисты, исполняя произведения казахской национальной музыки.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

В концертную программу вошли народные кюи и песни, составляющие золотой фонд традиционного музыкального искусства, а также произведения отечественных композиторов. Зрители наслаждались мастерским исполнением национальной музыки и знакомились с богатым духовным наследием казахского народа.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Главным участником праздничного концерта стал Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы — первый профессиональный оркестр национальной музыки в истории Казахстана.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

Также на сцене выступили солист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, оперный певец Нургалым Аманбай и исполнительница традиционного вокального искусства Жайна Бауыржанкызы. За дирижерским пультом — заслуженный деятель Казахстана Жексен Айсын.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Исполняя лучшие образцы национальной музыкальной культуры, музыканты демонстрировали непреходящую ценность домбры, искусства кюя и богатство казахского музыкального наследия.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Мероприятие было организовано Казахским национальным оркестром народных инструментов имени Курмангазы при поддержке акимата Медеуского района. Его главная цель — популяризация национального искусства, знакомство широкой аудитории с богатым музыкальным наследием казахского народа и создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города.

Фото: Александр Павский/Kazinform

По словам организаторов, национальный День домбры — это особый праздник, посвященный одному из главных символов духовной культуры и национальной идентичности казахского народа. Он призван популяризировать искусство кюя, сохранять и передавать молодому поколению традиционное музыкальное наследие и духовные ценности народа.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Отметим, что с 2018 года в первое воскресенье июля в Казахстане отмечают национальный День домбры. В этом году праздник приходится на 5 июля.

В Алматы по случаю праздника подготовили насыщенную культурную программу. Для жителей и гостей города проходят концерты, фестивали, флешмобы, выставки, кинопоказы и соревнования по национальным видам спорта.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры.

Напомним, по всей стране в честь праздника запланировано более двух тысяч мероприятий.