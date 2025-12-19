Япония рассматривает Казахстан как ведущего партнера в Центральной Азии

По словам Ясутоши Нишимуры, Центральная Азия в целом представляет для Японии большой интерес, но именно Казахстан рассматривается как одна из крупнейших и наиболее значимых стран региона благодаря своему географическому положению, политической стабильности и ресурсному потенциалу.

– Казахстан богат природными ресурсами. В настоящее время мы импортируем нефть и уран, а также начинаем закупать значительно большие объемы критически важных минералов, что имеет для нас стратегическое значение, – отметил он.

Также, по его словам, рост населения, увеличение числа иностранных студентов и устойчивое экономическое развитие создают прочную основу для взаимовыгодного партнерства между двумя государствами.

– Сегодня у нас есть межпартийная парламентская группа, и мы провели очень содержательную дискуссию и обменялись мнениями с Его Превосходительством Президентом Токаевым, – подчеркнул спикер.

Говоря о гуманитарном измерении отношений, представитель ЛДП Японии высоко оценил участие Казахстана в выставке ЭКСПО в Осаке в этом году. По его словам, казахстанский павильон посетили более одного миллиона японцев. Эксперт также напомнил о планах запуска прямого авиасообщения, которое должно в ближайшее время расширить культурные и образовательные обмены.

– Многие японские компании проявляют интерес к инвестициям в Казахстан – не только в экономике, но и в культуре и спорте, – добавил Нишимура.

В качестве примера «мягкой силы» он привел популярность борьбы, а также признание казахстанского боксера Геннадия Головкина в Японии. По его словам, спортивные и культурные связи становятся важным дополнением к экономическому партнерству.

В преддверии саммита «Центральная Азия – Япония» Ясутоши Нишимура выразил надежду, что встреча станет важным этапом в развитии регионального диалога. Он также рассчитывает на содержательные переговоры между Президентом Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

