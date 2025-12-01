Казахстану интересно сотрудничество с Японией в сфере инноваций — эксперт
В тестовом режиме инициативы «умных городов» уже внедряются в Астане, Алматы и Шымкенте. По мнению эксперта Института мировой экономики и политики Лидии Пархомчик, динамику цифровой трансформации городской среды ускорит расширение договорной базы между нашими странами, передает корреспондент агентства Kazinform.
Тот факт, что казахстанский бизнес планирует заключить по итогам визита пакет соглашений на сумму около 4 млрд долларов, вселяет оптимизм, отмечает эксперт. Если учесть, что соглашения охватывают такие сферы, как энергетика, возобновляемые источники энергии, цифровизация и горнодобывающий сектор, становится предельно ясно, что казахстанско-японское сотрудничество выходит на новый уровень.
— Принципиальное значение для Казахстана в текущий момент является привлечение японских инвестиций в промышленность страны. Япония неоднократно говорила о том, что она ресурсозависимая страна, и Центральная Азия ей интересна, в том числе и как возможный поставщик уникальных по своим свойствам ресурсов, — отмечает Лидия Пархомчик.
Речь идет не только о традиционных углеводородах, но и о редкоземельных металлах — «нефти нового времени», добыча и разработка которых становятся стратегической отраслью. Казахстан, обладающий значительными запасами таких ресурсов, может предложить Японии уникальные возможности для диверсификации поставок.
Для Казахстана взаимодействие с японской страной выгодно по целому ряду направлений. Первое, по мнению Лидии Пархомчик, конечно, традиционное для наших двух государств сфера это сотрудничество в сфере мирного атома.
— Япония — один из ключевых партнеров Казахстана в продвижении инициатив по ядерному разоружению. Астана и Токио регулярно выступают соинициаторами резолюций на площадках ООН и других международных организаций, что является важным сигналом в условиях глобальной геополитической турбулентности. Это направление не только укрепляет международный имидж Казахстана, но и формирует ценностную основу двусторонних отношений, — считает эксперт.
В последние годы заметно усиливается интерес к научному и образовательному сотрудничеству. В Центральной Азии растет интерес к изучению японского языка, а Япония активно предлагает каналы обмена научными кадрами, программы повышения квалификации и образовательные инициативы.
— Здесь ключевую роль играет Японское агентство международного сотрудничества, которое еще с 1960-х годов выстраивает проекты по устойчивому управлению ресурсами. В Казахстане и соседних странах Центральной Азии реализуются проекты по оптимизации водоснабжения и ирригации, сохранению природных ресурсов, развитию транспортно-логистического потенциала и внедрению «смарт»-решений, — комментирует Лидия Пархомчик.
После обновления цифровой повестки Казахстана особое значение приобрело сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. В Алматы, Астане и Шымкенте уже тестируются проекты «умных городов», эффективность которых ощутима для жителей. Для дальнейшего ускорения цифровой трансформации Казахстану необходимо выйти на новый уровень взаимодействия с японскими партнерами, обладающими уникальными компетенциями в области технологий и управления данными.
Таким образом, казахстанско-японское сотрудничество сегодня развивается в нескольких взаимосвязанных плоскостях — торговой, инвестиционной, научно-образовательной и политико-гуманитарной.
Ранее сообщалось, что по итогам переговоров Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Санаэ Такаичи подписали Совместное заявление. Членами официальных делегаций двух стран были подписаны 14 межправительственных и межведомственных документов.