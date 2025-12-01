Казахстану интересно сотрудничество с Японией в сфере инноваций — эксперт

Тот факт, что казахстанский бизнес планирует заключить по итогам визита пакет соглашений на сумму около 4 млрд долларов, вселяет оптимизм, отмечает эксперт. Если учесть, что соглашения охватывают такие сферы, как энергетика, возобновляемые источники энергии, цифровизация и горнодобывающий сектор, становится предельно ясно, что казахстанско-японское сотрудничество выходит на новый уровень.

— Принципиальное значение для Казахстана в текущий момент является привлечение японских инвестиций в промышленность страны. Япония неоднократно говорила о том, что она ресурсозависимая страна, и Центральная Азия ей интересна, в том числе и как возможный поставщик уникальных по своим свойствам ресурсов, — отмечает Лидия Пархомчик.

Речь идет не только о традиционных углеводородах, но и о редкоземельных металлах — «нефти нового времени», добыча и разработка которых становятся стратегической отраслью. Казахстан, обладающий значительными запасами таких ресурсов, может предложить Японии уникальные возможности для диверсификации поставок.

Для Казахстана взаимодействие с японской страной выгодно по целому ряду направлений. Первое, по мнению Лидии Пархомчик, конечно, традиционное для наших двух государств сфера это сотрудничество в сфере мирного атома.

— Япония — один из ключевых партнеров Казахстана в продвижении инициатив по ядерному разоружению. Астана и Токио регулярно выступают соинициаторами резолюций на площадках ООН и других международных организаций, что является важным сигналом в условиях глобальной геополитической турбулентности. Это направление не только укрепляет международный имидж Казахстана, но и формирует ценностную основу двусторонних отношений, — считает эксперт.

В последние годы заметно усиливается интерес к научному и образовательному сотрудничеству. В Центральной Азии растет интерес к изучению японского языка, а Япония активно предлагает каналы обмена научными кадрами, программы повышения квалификации и образовательные инициативы.

— Здесь ключевую роль играет Японское агентство международного сотрудничества, которое еще с 1960-х годов выстраивает проекты по устойчивому управлению ресурсами. В Казахстане и соседних странах Центральной Азии реализуются проекты по оптимизации водоснабжения и ирригации, сохранению природных ресурсов, развитию транспортно-логистического потенциала и внедрению «смарт»-решений, — комментирует Лидия Пархомчик.

После обновления цифровой повестки Казахстана особое значение приобрело сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. В Алматы, Астане и Шымкенте уже тестируются проекты «умных городов», эффективность которых ощутима для жителей. Для дальнейшего ускорения цифровой трансформации Казахстану необходимо выйти на новый уровень взаимодействия с японскими партнерами, обладающими уникальными компетенциями в области технологий и управления данными.

Таким образом, казахстанско-японское сотрудничество сегодня развивается в нескольких взаимосвязанных плоскостях — торговой, инвестиционной, научно-образовательной и политико-гуманитарной.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Санаэ Такаичи подписали Совместное заявление. Членами официальных делегаций двух стран были подписаны 14 межправительственных и межведомственных документов.