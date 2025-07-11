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    18:23, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Яндекс Такси должен будет пересмотреть цены - итоги аудита в Казахстане

    Аудит алгоритмического ценообразования Яндекс.Такси, проведенный Агентством по защите и развитию конкуренции совместно с Минцифры и экспертами, выявил ряд факторов, способных повлиять на рост цен, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Яндекс Go
    Фото: Яндекс Go

    Проверка показала, что в работе сервиса существуют риски, влияющие на прозрачность формирования стоимости поездки.

    Среди них – несоответствие виртуальных границ города административным, рост цены за счет неценовых параметров, отсутствие полной информации для расчета стоимости в приложении, а также возможная дискриминация по местоположению пассажиров в аэропорту.

    Обязанность пройти аудит была предусмотрена антимонопольным комплаенсом, который Яндекс.Такси заключил с Агентством ранее. Цель аудита – изучить условия и параметры, влияющие на цену поездок, в том числе в периоды высокого спроса.

    Часть выявленных рисков была устранена, по другим компания приняла обязательства. Одним из шагов стало изменение условий программы лояльности «Яндекс+». Теперь все расходы по предоставлению скидок пользователям сервис берет на себя.

    Также в комплаенс внесены новые положения. Компанию обязали реализовать комплекс мер по предотвращению нарушений антимонопольного законодательства, необоснованного повышения цен и снижения доходов водителей.

    Ранее сообщалось, что компания «Яндекс-такси» взяла на себя ряд новых обязательств. 

    Теги:
    АЗРК Яндекс Такси Цены и тарифы Аудит
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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