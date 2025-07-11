Яндекс Такси должен будет пересмотреть цены - итоги аудита в Казахстане

Проверка показала, что в работе сервиса существуют риски, влияющие на прозрачность формирования стоимости поездки.

Среди них – несоответствие виртуальных границ города административным, рост цены за счет неценовых параметров, отсутствие полной информации для расчета стоимости в приложении, а также возможная дискриминация по местоположению пассажиров в аэропорту.

Обязанность пройти аудит была предусмотрена антимонопольным комплаенсом, который Яндекс.Такси заключил с Агентством ранее. Цель аудита – изучить условия и параметры, влияющие на цену поездок, в том числе в периоды высокого спроса.

Часть выявленных рисков была устранена, по другим компания приняла обязательства. Одним из шагов стало изменение условий программы лояльности «Яндекс+». Теперь все расходы по предоставлению скидок пользователям сервис берет на себя.

Также в комплаенс внесены новые положения. Компанию обязали реализовать комплекс мер по предотвращению нарушений антимонопольного законодательства, необоснованного повышения цен и снижения доходов водителей.

Ранее сообщалось, что компания «Яндекс-такси» взяла на себя ряд новых обязательств.