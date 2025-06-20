Ядерному реактору в Иране нанесен ущерб, есть риск радиационной аварии — МАГАТЭ

Израильские военные самолеты бомбили реактор в Араке в четверг. МАГАТЭ заявляло, что на объекте не было ядерного материала.

Такие реакторы, как объект в Араке, в 250 км к юго-западу от Тегерана, могут использоваться в научных целях, но в качестве побочного продукта образуется плутоний, который может использоваться для создания ядерного оружия.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что, хотя в результате израильских ударов не произошло «крупного радиологического инцидента», все еще существует риск «радиационной аварии».

— В этих сложных и запутанных обстоятельствах, — говорится в заявлении, — крайне важно, чтобы МАГАТЭ получало своевременную и регулярную техническую информацию о ядерных объектах .

Ранее Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у агентства нет доказательств того, что Иран систематически разрабатывает ядерное оружие.