Ядерному реактору в Иране нанесен ущерб, есть риск радиационной аварии — МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии подтвердило удар по строящемуся ядерному объекту недалеко от иранского города Арак, заявив, что «ключевым зданиям» был нанесен ущерб, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Израильские военные самолеты бомбили реактор в Араке в четверг. МАГАТЭ заявляло, что на объекте не было ядерного материала.
Такие реакторы, как объект в Араке, в 250 км к юго-западу от Тегерана, могут использоваться в научных целях, но в качестве побочного продукта образуется плутоний, который может использоваться для создания ядерного оружия.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что, хотя в результате израильских ударов не произошло «крупного радиологического инцидента», все еще существует риск «радиационной аварии».
— В этих сложных и запутанных обстоятельствах, — говорится в заявлении, — крайне важно, чтобы МАГАТЭ получало своевременную и регулярную техническую информацию о ядерных объектах .
Ранее Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у агентства нет доказательств того, что Иран систематически разрабатывает ядерное оружие.