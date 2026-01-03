Яблони Алматинского апорта появились в Бразилии

В мероприятии с бразильской стороны приняли участие и выступили исполнительный секретарь по международным вопросам правительства федерального округа Паоло Сезар Чавес, заместитель директора столичного Ботанического сада Даниэлла Фернандес Мартинс Аньос Соарес, президент форума дружбы «Казахстан-Бразилия» Улиссес Ридель, президент торгово-промышленной палаты «Бразилия-Казахстан» Кассиано Виана, представители МИД Бразилии, дипломатического корпуса, общества дружбы и местных СМИ.

Фото: Посольство Казахстана в Бразилии

В своем приветственном обращении посол Казахстана Болат Нусупов отметил, что наряду с другими зарубежными странами теперь и Казахстан имеет возможность презентовать в Ботаническом саду бразильской столицы свою «визитную карточку» - деревья яблони Алматинского апорта. Рассказав об истории происхождения яблок сорта Апорт и подчеркнув сакральность данного вида для нашего народа, казахстанский дипломат поблагодарил коллектив Ботанического сада за достойный уход и заботу за деревьями.

Фото: Посольство Казахстана в Бразилии

От имени Правительства федерального округа Паоло Чавес поблагодарил посольство Казахстана за возможность пополнить фонд Ботанического сада столицы новым видом дерева из Казахстана.

По его словам, яблоневые деревья Алматинского апорта станут дополнительным импульсом для роста интереса к Казахстану со стороны посетителей Ботанического сада, число которых из года в год стремительно растет.

Ботанический сад Бразилия (Jardim Botânico de Brasília) был основан 8 марта 1985 года. Это был первый ботанический сад в Бразилии с преимущественно экосистемой Серрадо (Серрадо - территория в Бразилии, где преобладает саванный биом). Площадь территории сада составляет 5000 гектаров, из которых 526 гектаров открыты для посещения. В Ботаническом саду представлены редкие виды деревьев и растений.

У Ботанического сада существует специальная зона под названием «Аллея Наций и Государств» (Alameda das Nações e dos Estados). Она задумана как место, где собраны деревья и растения, представляющие разные страны мира (например, сакура - с Японии; лаванда, оливковые деревья, жасмин с Испании; финиковые пальмы, оливковые деревья и инжир с Израиля и др.).

