+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Я сторонник строительства атомной станции - аким Алматинской области

24 Февраля 2022 13:21
Поделиться:
Я сторонник строительства атомной станции - аким Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев на пресс-конференции в Талдыкоргане рассказал о строительстве атомной электростанции в Казахстане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Олигополией в сфере энергетики возмутился сенатор Даурен Адильбеков
Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК Тарифы на тепло снизили в ряде регионов Казахстана Проблему нехватки школ решают в районах Карагандинской области

«Сразу скажу, я сторонник строительства атомной станции в Казахстане. Я продолжительное время работал в системе энергетики. Соответствующие институты говорят о том, что у нас через несколько лет может быть дефицит электроэнергии. Нам нужна базовая мощность», - сказал аким области.

Также глава региона заявил, что фобии, связанные со строительством атомной электростанции, у нас на генном уровне.

«Мы должны очень внимательно подойти к этому вопросу. Я не знаю, где будет расположена АЭС - на берегу Балхаша или Иртыша, но определенно объем воды нужен. Там оборотное водоснабжение, она необходима для охлаждения. В мои обязанности, как акима области, определение места строительства станции не входит. Я на это никак повлиять не могу, и слухи, что меня назначили акимом Алматинской области для того, чтобы я построил АЭС - просто домыслы», - резюмировал глава региона.

Ранее аким Алматинской области Канат Бозумбаев на пресс-конференции в доме журналистов Талдыкоргана в хронологическом порядке рассказал о январских событиях в РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Алматинская область   #Акимат   #Строительство   #Регионы   #Атомная станция  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Олигополией в сфере энергетики возмутился сенатор Даурен Адильбеков
Канат Бозумбаев откровенно рассказал о январских событиях в РК
Тарифы на тепло снизили в ряде регионов Казахстана
Проблему нехватки школ решают в районах Карагандинской области
Популярное
1 В ВКО назначен новый заместитель начальника департамента полиции
2 Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
3 Новые условия льготного автокредитования для казахстанцев объявил Роман Скляр
4 В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева
5 Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
6 Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
Читайте также
Как в Сарани появилась бумажная промышленность
Тарифы на тепло снизили в ряде регионов Казахстана
В ВКО назначен новый заместитель начальника департамента полиции
Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
Новые условия льготного автокредитования для казахстанцев объявил Роман Скляр
В МВД опровергли информацию об отставке Ерлана Тургумбаева
Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив