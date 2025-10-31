Я никогда не устану честно трудиться на благо своей страны — Мария Мудряк

Напомним, оперная певица Указом Президента была удостоена почетного звания «Заслуженный деятель Казахстана».

Государственную награду вручила министр культуры и информации РК Аида Балаева, прибывшая в Рим с рабочим визитом.

— Это большая честь получить такую высокую награду. В этом году исполнилось 28 лет со дня начала моей профессиональной карьеры. Я никогда не устану честно трудиться на благо своей страны. Для меня большое счастье — выступать на мировой сцене, представляя свою Родину. Буду и дальше достойно защищать честь страны на международных конкурсах, — говорит заслуженный деятель Казахстана.

Артистка также поделилась новостями из творческой жизни.

— В этом году я дебютировала в партиях «Донны Анны» и «Графини» в опере Моцарта «Дон Жуан», а также в роли «Фьордилиджи» в опере «Так поступают все женщины». После казахстанского концерта в Италии отправлюсь в Китай и буду выступать в главном оперном театре страны, — рассказала певица.

Оперная дива отметила, что в марте вернется в Казахстан с хорошими новостями.

Отметим, что выпускница Миланской консерватории имени Джузеппе Верди Мария Мудряк сегодня выступает на ведущих оперных сценах мира. Она вошла в десятку лучших сопрано мира по оценке международных специалистов.

Мария Мудряк с 10 лет изучала вокальное искусство в Италии. В 2014 году окончила консерваторию Джузеппе Верди в Милане со степенью магистра.

Напомним, ранее сообщалось о встрече министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с Марией Мудряк в рамках рабочего визита в Италию, в ходе которой певице была вручена государственная награда «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана»).