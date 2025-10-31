Я никогда не устану честно трудиться на благо своей страны — Мария Мудряк
Мария Мудряк в марте вернется в Казахстан с хорошими новостями. В интервью программе «Бүгін LIVE» оперная дива пообещала достойно представлять честь страны на международных конкурсах, передает корреспондент агентства Kazinform.
Напомним, оперная певица Указом Президента была удостоена почетного звания «Заслуженный деятель Казахстана».
Государственную награду вручила министр культуры и информации РК Аида Балаева, прибывшая в Рим с рабочим визитом.
— Это большая честь получить такую высокую награду. В этом году исполнилось 28 лет со дня начала моей профессиональной карьеры. Я никогда не устану честно трудиться на благо своей страны. Для меня большое счастье — выступать на мировой сцене, представляя свою Родину. Буду и дальше достойно защищать честь страны на международных конкурсах, — говорит заслуженный деятель Казахстана.
Артистка также поделилась новостями из творческой жизни.
— В этом году я дебютировала в партиях «Донны Анны» и «Графини» в опере Моцарта «Дон Жуан», а также в роли «Фьордилиджи» в опере «Так поступают все женщины». После казахстанского концерта в Италии отправлюсь в Китай и буду выступать в главном оперном театре страны, — рассказала певица.
Оперная дива отметила, что в марте вернется в Казахстан с хорошими новостями.
Отметим, что выпускница Миланской консерватории имени Джузеппе Верди Мария Мудряк сегодня выступает на ведущих оперных сценах мира. Она вошла в десятку лучших сопрано мира по оценке международных специалистов.
Мария Мудряк с 10 лет изучала вокальное искусство в Италии. В 2014 году окончила консерваторию Джузеппе Верди в Милане со степенью магистра.
Напомним, ранее сообщалось о встрече министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с Марией Мудряк в рамках рабочего визита в Италию, в ходе которой певице была вручена государственная награда «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана»).