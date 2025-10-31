РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:15, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Я никогда не устану честно трудиться на благо своей страны — Мария Мудряк

    Мария Мудряк в марте вернется в Казахстан с хорошими новостями. В интервью программе «Бүгін LIVE» оперная дива пообещала достойно представлять честь страны на международных конкурсах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Я никогда не устану честно трудиться на благо своей страны — Мария Мудряк
    Фото: Астана Опера

    Напомним, оперная певица Указом Президента была удостоена почетного звания «Заслуженный деятель Казахстана».

    Государственную награду вручила министр культуры и информации РК Аида Балаева, прибывшая в Рим с рабочим визитом.

    — Это большая честь получить такую высокую награду. В этом году исполнилось 28 лет со дня начала моей профессиональной карьеры. Я никогда не устану честно трудиться на благо своей страны. Для меня большое счастье — выступать на мировой сцене, представляя свою Родину. Буду и дальше достойно защищать честь страны на международных конкурсах, — говорит заслуженный деятель Казахстана.

    Артистка также поделилась новостями из творческой жизни.

    — В этом году я дебютировала в партиях «Донны Анны» и «Графини» в опере Моцарта «Дон Жуан», а также в роли «Фьордилиджи» в опере «Так поступают все женщины». После казахстанского концерта в Италии отправлюсь в Китай и буду выступать в главном оперном театре страны, — рассказала певица.

    Оперная дива отметила, что в марте вернется в Казахстан с хорошими новостями.

    Отметим, что выпускница Миланской консерватории имени Джузеппе Верди Мария Мудряк сегодня выступает на ведущих оперных сценах мира. Она вошла в десятку лучших сопрано мира по оценке международных специалистов.

    Мария Мудряк с 10 лет изучала вокальное искусство в Италии. В 2014 году окончила консерваторию Джузеппе Верди в Милане со степенью магистра.

    Напомним, ранее сообщалось о встрече министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с Марией Мудряк в рамках рабочего визита в Италию, в ходе которой певице была вручена государственная награда «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана»). 

    Теги:
    Италия Казахстан Награда
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают