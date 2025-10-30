Указом Президента Казахстана награждена оперная певица Мария Мудряк

Выпускница Миланской консерватории имени Джузеппе Верди, Мария Мудряк сегодня выступает на ведущих оперных сценах мира и, по версии международных музыкальных критиков, входит в топ-десять лучших сопрано планеты.

— Для меня большая честь получить признание моей родины — Казахстана. Я очень благодарна нашему Президенту. В моей судьбе он сыграл очень важную роль. Когда я была очень маленькой, мне было лет 9, я уезжала в Италию, у меня были некие сложности. Тогда, Касым-Жомарт Кемелевич, будучи министром иностранных дел, нашел решение вопроса, и мне разрешили учиться в Италии, — рассказала оперная певица на церемонии вручения награды.

Она также отметила, что нынешний год стал особенным в ее творческой биографии — исполняется 28 лет с начала профессиональной карьеры певицы. По словам Марии Мудряк, она с гордостью представляет Казахстан на ведущих оперных сценах мира, и намерена и впредь достойно служить своей Родине, прославляя её своими выступлениями.

Фото: Минкультуры и информации РК

В ходе рабочей поездки в Рим министр культуры и информации РК Аида Балаева также провела встречу с представителями итальянских культурных организаций. Министр подчеркнула, что сотрудничество между Казахстаном и Италией развивается во всех направлениях, а культурный диалог становится важной частью двусторонних отношений.

— В настоящее время мы наблюдаем активное культурное сближение, которое способствует взаимному уважению и интересу к национальным традициям. Наша задача, как отметили президенты наших стран, — углублять сотрудничество во всех сферах культуры. Мы планируем провести целый ряд мероприятий, которые помогут итальянцам ближе узнать казахстанцев. Как министр, я глубоко заинтересована в дальнейшем развитии этого взаимодействия, — сказала Аида Балаева.

Министр сообщила, что с 24 по 26 ноября в Италии пройдут «Дни казахстанского кино», где будут представлены новинки и классика отечественного кинематографа.

В ходе встречи с итальянскими коллегами обсуждались перспективы сотрудничества в сфере креативных индустрий, ювелирного искусства, кинопроизводства и анимации. Особое внимание уделено архитектуре, как одному из направлений совместной работы.

Также Аида Балаева посетила Центральный институт реставрации — одно из старейших учреждений Европы, основанное в 1939 году. Институт является ведущим научно-исследовательским центром Италии в области сохранения и реставрации культурного наследия. Здесь разрабатываются передовые методики восстановления произведений искусства, архитектурных памятников и археологических объектов. Недавно между Итальянским институтом реставрации и Национальным музеем Республики Казахстан был подписан Меморандум о взаимопонимании.