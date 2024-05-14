Я никогда не участвовал в судах с участием присяжных заседателей – казахстанский адвокат Виталий Воронов
Известный казахстанский адвокат, член Комиссии по правам человека при Президенте РК Виталий Воронов прокомментировал резонансное дело Куандыка Бишимбаева, отметив, что открытость судов совершенствует судебную систему Казахстана. Эксклюзивное интервью аналитического обозревателя с адвокатом, читайте в материале агентства Kazinform.
Адвокат сказал, что следил за ходом судебного процесса. Он считает, что резонансное дело бывшего министра экономики Казахстана стало для многих своеобразным уроком.
- Этот суд привлек внимание широких слоев населения – не только юристов, но и послужил правовым ликбезом для многих людей. Народ увидел, что такое реальный процесс - всю состязательность сторон: от допросов и прений до вынесения приговора суда. И для меня это было во многом открытием, несмотря на многолетний стаж работы, я ни разу не участвовал в судах с участием присяжных заседателей, - сказал член Комиссии по правам человека при Президенте РК.
Он отметил, что суд с участием присяжных заседателей позволяет компенсировать острую нужду общества в справедливости.
- Поэтому приговор должен быть законным и обоснованным. Это требование в основном относится к судье, который также вместе с присяжными участвует в процессе. Присяжные далее судят по своей совести на основании тех доказательств, которые исследованы в суде, и далее они решают вопрос и доказанности, и виновности. Суд с участием присяжных заседателей нужен для установления социальной справедливости. По сути, вынесенный приговор должен восприниматься таким, каков он есть, потому что какое общество, такие и присяжные заседатели. Ведь они – настоящие представители нашего общества, - считает эксперт.
Как отмечает Виталий Воронов, во время голосования присяжных заседателей при рассмотрении пожизненного заключения, должны были проголосовать 11 из 11 - 10 присяжных заседателей и судья.
- При оглашении приговора, судья сказала, что при голосовании было принято соответствующее решение (Бишимбаеву дали 24 года заключения – прим. ред.). Для вынесения такого срока должны были проголосовать минимум 8 человек – то есть большинство присяжных заседателей, согласно нормам уголовно-процессуального кодекса, - сказал адвокат.
На вопрос аналитического обозревателя агентства Kazinform об обоснованности приговора, он ответил, что это будет доступно в описательной части приговора.
- Потерпевшая сторона и сторона обвинения посчитали этот приговор абсолютно справедливым. Даже те, кто рассчитывал на пожизненное заключение, сказали «мы удовлетворены приговором». Но сторона защиты – подсудимые Бишимбаев и Байжанов - посчитали приговор несправедливым. И у них есть право на апелляционное обжалование вплоть до Верховного суда. Далее будем наблюдать как будут развиваться события, - пояснил Виталий Воронов.
Он добавил, что в рамках закона, у апелляционной инстанции есть полномочия на снижение наказания и на переквалификацию статьи и даже, в некоторых случаях на отмену вынесенного приговора. Это делается при доказанности нарушений уголовно-процессуального законодательства во время суда, ущемлении прав защиты или нарушение прав присяжных заседателей.
- Я думаю, что повторного рассмотрения не будет, исходя из открытого процесса, грубых нарушений я не видел на процессе, - высказал свое мнение спикер.
Виталий Воронов добавил, что открытость и гласность судебных процессов, улучшает работу отечественной судебной системы.
- Гласность всегда гораздо лучше, чем закрытость судебных процессов. Поэтому, конечно, хотелось, чтобы независимо от трансляции, у каждого желающего была возможность присутствовать на любом судебном процессе, согласно нашему закону. Хотелось бы, чтобы во всех судах в стране была такая степень открытости и состязательности. А не только в тех, где Верховный суд принимает решение транслировать это на всю страну, на весь мир. Надо стремиться в каждом процессе соблюдать принцип открытости, - сказал эксперт.
Он также высказался о поправках в Законе о семейно-бытовом насилии, отметив, что перед государством стоят комплексные задачи именно по профилактике насилия.
- Насилие процветает в семьях, в дошкольных учреждениях, на улицах и в школах. И там Уголовный кодекс не сильно применим, а нужно воспитание, этика, традиции. Мы видим, как учителя и воспитатели поднимают руку на детей. Об этом надо всем говорить. Для меня человек, поднявший руку на ребенка или женщину – вообще становится нерукопожатным. Такие должны терять уважение в обществе. С этим надо бороться и создавать структуры, куда женщина или любой человек, подвергшийся насилию, сможет прийти и получить поддержку, - подчеркнул Виталий Воронов.
13 мая суд приговорил Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство Салтанат Нукеновой. Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к четырем годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления. Депутат Сената Парламента РК Амангельды Толамисов также прокомментировал исход судебного процесса.
Недавно принятый закон о бытовом насилии в Казахстане, так называемый «закон Салтанат», вызвал в обществе большой резонанс. В нем прописана нулевая терпимость в отношении насильников и абьюзеров, что дает определенные гарантии в защите от домашнего насилия. Теперь, согласно закону, за побои, умышленное причинение легкого, среднего и тяжелого вреда здоровью предусмотрена уголовная ответственность.