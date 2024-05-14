Сенатор о деле Бишимбаева: Доверие к суду возросло

Депутат Сената Парламента РК Амангельды Толамисов считает, что 24 года колонии строгого режима для Куандыка Бишимбаева равнозначно пожизненному сроку. Сенатор также отметил, что прошедший суд повысил правовую грамотность и усилил доверие к отечественной судебной системе. Подробнее в эксклюзивном интервью сенатора корреспонденту агентства Kazinform.

По словам сенатора, судебное заседание по делу Бишимбаева стало полезным кейсом для общественности.

— Думаю, что и в правовой среде открытые судебные заседания были оценены. Потому что это происходило впервые в истории независимого Казахстана. Именно в этом деле юристы видели, как действовали все стороны процесса, могли воспользоваться возможности как потерпевшей стороны, так и адвокатов, прокуроров. Поэтому, я думаю, что этот процесс был положительно оценен юристами, — сказал сенатор.

Известно, что суд присяжных применяется в Казахстане с 2007 года. По мнению сенатора, такая модель показала свою эффективность. Сначала на суде присяжных рассматривались дела с приговорами о пожизненном лишении свободы. Затем, с 2010 года присяжными рассматривались особо тяжкие преступления. Позже судом присяжных дали право рассмотрение 14 видов преступлений. С января 2024 года присяжные могут выносить решения по делам, касающихся 44 уголовных преступлений.

— Сейчас Куандыку Бишимбаеву 44 года. Через 24 года ему исполнится 68 лет. Такой срок уже можно назвать пожизненным. Я поддерживаю решение присяжных заседателей. Считаю правильным участие граждан в таких процессах. Хотя большинство ожидало пожизненного лишения свободы, присяжные руководствовались конкретным законом, — отмечает Толамисов.

Будет ли УДО у Бишимбаева

По мнению сенатора, осужденный может получить условно-досрочное освобождение. Он разъяснил, в каких случаях это может быть возможным.

— Бишимбаев может подать заявление на условно-досрочное освобождение. Но для подачи такого ходатайства, осужденный должен отбыть 2/3 срока от приговора под стражей. В его случае, только после 16 лет заключения он может подать заявление на УДО. Ходатайство также будет рассмотрено в суде, — сказал Толамисов.

Сенатор также отметил, что до этого момента в стране могут поменяться законы. Возможно даже, что спустя столько лет, в стране отменят статью об условно-досрочном освобождении.

Сенатор считает, что суды в Казахстане должны проходить открыто и продолжить такую практику. По его мнению, это доказывает, что инициативы Президента «Слышащее государство» и «Справедливый Казахстан» действительно реализуются.

— Также важно открыто проводить судебный процесс по формированию правовой культуры «Справедливого Казахстана». В прямом эфире также транслировался и процесс, посвященный нападению на водителя в Алматы, в результате чего погибло три человека. Открытость таких судов — несут позитивные изменения для нас, — добавил депутат Сената.

«Закон Салтанат» нужен для общества

Сенатор также высказался о новом законе. Как отметил Амангельды Толамисов, завершившийся судебный процесс Бишимбаева показал, что в обществе нужно активно защищать женщин.

— Закон ужесточили. В отношении прав ребенка внесены изменения. Также в центрах для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут работать юристы. Таким семьям будут разъяснять, что они могут защищать свои права. Новый закон повысил доверие женщин. Народ верит, что теперь будет справедливое решение. Доверие к суду возросло, — сказал Амангельды Толамисов.

13 мая суд приговорил Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой. Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к четырем годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

Недавно принятый закон о бытовом насилии в Казахстане, так называемый «закон Салтанат», вызвал в обществе большой резонанс. В нем прописана нулевая терпимость в отношении насильников и абьюзеров, что дает определенные гарантии в защите от домашнего насилия. Теперь, согласно закону, за побои, умышленное причинение легкого, среднего и тяжелого вреда здоровью предусмотрена уголовная ответственность.