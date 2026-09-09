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    «Я была в шоке»: председатель ОСИ об обвинении по делу Улданы Мырзуан

    Подсудимая по делу о гибели Улданы Мырзуан  — председатель ОСИ Сауле Жубаниязова — рассказала в суде, при каких обстоятельствах ей предъявили обвинение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Председатель ОСИ Сауле Жубаниязова
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    По словам Сауле Жубаниязовой, 19 июля ей позвонила следователь по поводу возврата изъятых документов. 

    — Я с весны писала о передаче документов, которые были изъяты, и  просила их вернуть. Она долго тянула, затем позвонила и сказала, чтобы я подошла 20-го числа в вечернее время. Я пришла взять документы, приняла их и расписалась, что получила в полном объеме, хотя многие из них были изъяты в материалы дела. После этого следователь объявила, что я признана обвиняемой, — рассказала подсудимая. 

    По ее словам, после этого ей предоставили адвоката.

    — Если честно, я растерялась, мне пригласили бесплатного адвоката. Мы с ним не обговорили даже, следователь сказала: «Подпишите экспертизу, там ничего такого». Я была в шоке, может, я не так сформулировала ответ, не могу сказать, — сказала Сауле Жубаниязова. 

    Она также добавила, что не помнит, ознакомилась ли с протоколом допроса.

    — Честно, не помню. У меня времени не было. Следователь сказала «подписывайте быстро все», я подписала ознакомление с экспертизами в течение 15 минут, — объяснила подсудимая.

    Ранее Сауле Жубаниязова рассказала о первых месяцах работы председателем ОСИ, а также о состоянии дома на момент передачи ей управления и заявила о новых повреждениях в доме.

    Она также рассказала, когда узнала о техническом заключении 2017 года по дому, где произошло обрушение фасада.

    Закон и право Судебный процесс Суды Астана
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор