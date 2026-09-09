Вызывали МЧС: подсудимая по делу Улданы Мырзуан заявила о новых повреждениях в доме

В Астане на процессе по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан подсудимая Сауле Жубаниязова рассказала о новых повреждениях в жилом доме, где произошло обрушение фасада, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На тот момент, когда было до обрушения, у нас никаких предвещающих беду признаков, в моей личной квартире ничего не было. Сейчас, на данный момент, в моей квартире, вот неделю назад мы вызывали МЧС, на потолке пошла трещина, — рассказала Сауле Жубаниязова.

Она также сообщила, что осматривала квартиры со стороны первого подъезда и обнаружила повреждения в других помещениях.

— Мы сейчас пишем, МЧС вызываем, чтобы нам что–то помогли сделать, потому что мы сами не сможем. У нас и денег таких нет, чтобы вызвать какую–то технику, снять фасадную часть или сделать укрепление, — заявила подсудимая.

Кроме того, Жубаниязова рассказала о попытке организовать ремонт дома, однако, по ее словам, собственники квартир отказались от предложенного варианта.

— Более 51% голосов отказались, сказали: «Это очень большие деньги, мы не потянем». Я инициировала собрание, вызвала «Өркен қала», попросила акимат, участковый был, объясняли людям. Но люди отказались, — сказала она.

Женщина подчеркнула, что председатель ОСИ не может единолично принять решение о проведении такого ремонта и распоряжаться средствами собственников без соответствующего решения жильцов.

Ранее Сауле Жубаниязова рассказала о первых месяцах работы председателем ОСИ, а также о состоянии дома на момент передачи ей управления.

Также специалист в области строительной деятельности Вероника Лобаева, приглашенная стороной защиты, назвала, по ее мнению, первопричину разрушения конструкции.