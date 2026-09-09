Ты только будешь цветочки сажать: подсудимая по делу Улданы Мырзуан рассказала, каким ей передали дом

В суде по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан подсудимая Сауле Жубаниязова рассказала о первых месяцах работы председателем ОСИ, а также о состоянии дома на момент передачи ей управления, передает корреспондент агентства Kazinform.

— После создания ОСИ я занималась всеми организационными вопросами, включая уборку подъезда, дома, двора, тепловой узел, передачу показаний. Потом началась уже опрессовка дома, — рассказала подсудимая.

По ее словам, после того как работа ОСИ была налажена, ежемесячные поступления составляли около 500 тысяч теңге. Значительная часть средств уходила на зарплату уборщице, дворнику и сантехнику, а также на налоги, дератизацию, банковские и другие текущие расходы.

Сауле Жубаниязова также рассказала о передаче документов предыдущей управляющей домом Гульжаухар Ахметовой. По словам Жубаниязовой, при передаче дел Ахметова заверила ее, что дом находится в хорошем состоянии.

— Когда мне Ахметова передала документы, она мне сказала, что дом в отличном состоянии, что она все сделала. Она говорит дословно: «Ты только будешь цветочки сажать», — заявила Жубаниязова.

Подсудимая также заявила, что при передаче дел технического заключения по дому среди полученных ее документов не было.

— Мне сейчас говорят, что я видела техническую экспертизу, что я могла что-то предотвратить в этой трагедии. Но эту экспертизу я не получала. Я ее не видела, с ней ознакомилась буквально две недели назад в Управлении жилья. Я, естественно, довела до жителей эту экспертизу, когда ее озвучили в рамках уголовного дела, чтобы все жители были в курсе, — сказала она.

Жубаниязова также подчеркнула, что после ее вступления в должность, по ее словам, жильцы не сообщали о каких-либо проблемах с фасадом.

— На тот момент, когда я заступила, жители вообще ни на что не жаловались, никаких трещин, никаких обрушений, ничего не было у нас. То есть я не могла даже предположить, что та часть фасада будет представлять какую-то смертельную опасность, — заявила подсудимая.

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