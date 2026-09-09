Суд по делу Улданы Мырзуан: эксперт назвала первопричину обрушения фасада

В суде по делу об обрушении фасада жилого дома в Астане специалист в области строительной деятельности Вероника Лобаева, приглашенная стороной защиты, назвала, по ее мнению, первопричину разрушения конструкции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поясняя свою рецензию на судебную строительно-техническую экспертизу, Вероника Лобаева заявила, что фактически выполненная кирпичная кладка наружных стен не соответствовала проектным, типовым и нормативным решениям.

В частности, по ее словам, предусмотренный проектом узел D69 предназначен для зданий высотой до пяти этажей, тогда как исследуемый жилой дом имеет девять этажей и технический этаж.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform11:18

— Данный узел D69 применим только для зданий до пяти этажей. Он не может быть применен для девятиэтажного здания, потому что данной типовой серией не предусмотрено никаких усилений — ни армопоясов, ни дополнительных разгрузочных поясов, — пояснила специалист.

Она отметила, что это обстоятельство было отражено и в исследовательской части судебной строительно-технической экспертизы. Вместе с тем в итоговых выводах основной акцент, как считает специалист, был сделан на других строительных дефектах — отсутствии анкеровки и армопоясов, а также низкой марке кладочного раствора.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform11:18

— На мой взгляд, эксперты не уделили должного внимания несоответствию этажности. Застройщиком была применена типовая серия многослойной кладки, предназначенная исключительно для зданий до пяти этажей. При этом инженерные расчеты и конструктивное усиление, способные обеспечить устойчивость облицовки на этой высоте, отсутствовали, — заявила Вероника Лобаева.

По ее мнению, совокупность указанных факторов впоследствии привела к разрушению конструкции. Однако основной причиной она считает использование проектного решения, не соответствовавшего фактической этажности здания.

— Это все в комплексе, конечно, сыграло свою решающую роль. Но первопричина — это проектное несоответствие. Высота здания была увеличена в два раза без необходимых расчетных параметров, — заявила специалист.

Также специалист отметила, что подобные дефекты невозможно определить визуально.

— Я считаю, что здесь это больше скрытый конструктивный дефект, потому что визуально, смотря на эту облицовку, мы не видим, что там внутри. Это мина замедленного действия. Первопричина все-таки — недостатки проектирования, которые усугубились строительными дефектами, — пояснила она.

Ранее в ходе заседания суд отказал стороне защиты в ходатайстве о допросе судебно-медицинского эксперта по заключению, касающемуся погибшей.