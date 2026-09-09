Дело Улданы Мырзуан: суд отказал защите в допросе судебно-медицинского эксперта

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе заседания суд отказал стороне защиты в ходатайстве о допросе судебно-медицинского эксперта по заключению, касающемуся погибшей.

— Экспертом были изложены выводы относительно тяжести телесных повреждений и причины смерти. В связи с чем оснований для дополнительного допроса эксперта в судебном заседании не имеется, — пояснил суд.

В настоящее время в суде проходит допрос специалиста в области строительной деятельности Вероники Лобановой, приглашенной стороной защиты.

Ранее в суде гособвинитель Нурдаулет Абуов огласил выводы судебно-медицинской экспертизы. По его словам, смерть Улданы Мырзуан наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.

Редакция Kazinform продолжает следить за резонансным судебным процессом по делу о гибели молодого фельдшера Улданы Мырзуан, которая скончалась в результате травм, полученных после обрушения фасада. В день трагедии Улдана с коллегами из скорой помощи прибыла на вызов к дому, где от сильного ветра люди оказались под завалами фасада.

Адвокат обвиняемой стороны Даурен Еслямбеков представил дополнительное заключение экспертизы. Согласно представленному заключению, основной причиной аварии стали недостатки, допущенные на стадии проектирования и строительства.