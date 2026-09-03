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    Судмедэксперты установили причину смерти Улданы Мырзуан

    В Астане продолжается судебное разбирательство по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Судмедэксперты установили причину смерти Улданы Мырзуан
    Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

    В ходе заседания государственный обвинитель Нурдаулет Абуов огласил выводы судебно-медицинской экспертизы.

    Причина смерти

    Согласно заключению экспертов, смерть Улданы Мырзуан наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. Повреждение сопровождалось переломами костей черепа, кровоизлияниями и ушибом головного мозга.

    При судебно-медицинском исследовании специалисты выявили ушибленные раны в левой теменной области, гематомы вокруг обеих глазниц, а также переломы стенок обеих глазниц.

    Кроме того, были зафиксированы переломы передней медиальной стенки левой гайморовой пазухи и скуловых дуг с обеих сторон со смещением костных отломков.

    Какие повреждения обнаружили эксперты

    По данным экспертизы, у погибшей также имелся линейный перелом костей черепа, проходящий через лобную, теменную и височные области.

    Специалисты обнаружили субдуральную, эпидуральную и субарахноидальную гематомы. Также развился выраженный отек головного мозга, вследствие которого произошло смещение стволовых структур в область большого затылочного отверстия.

    Повреждения признаны тяжкими

    Эксперты пришли к выводу, что обнаруженные повреждения относятся к тяжкому вреду здоровью. При этом между полученной черепно-мозговой травмой и смертью Улданы Мырзуан установлена прямая причинно-следственная связь.

    Суд продолжает рассмотрение уголовного дела.

    Ранее в суде по делу о гибели Улданы Мырзуан житель дома Константин Костенко рассказал о состоянии дома до обрушения фасада.

    Судебный процесс Регионы Казахстана Суды Астана Уголовное дело
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор