Судмедэксперты установили причину смерти Улданы Мырзуан

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе заседания государственный обвинитель Нурдаулет Абуов огласил выводы судебно-медицинской экспертизы.

Причина смерти

Согласно заключению экспертов, смерть Улданы Мырзуан наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. Повреждение сопровождалось переломами костей черепа, кровоизлияниями и ушибом головного мозга.

При судебно-медицинском исследовании специалисты выявили ушибленные раны в левой теменной области, гематомы вокруг обеих глазниц, а также переломы стенок обеих глазниц.

Кроме того, были зафиксированы переломы передней медиальной стенки левой гайморовой пазухи и скуловых дуг с обеих сторон со смещением костных отломков.

Какие повреждения обнаружили эксперты

По данным экспертизы, у погибшей также имелся линейный перелом костей черепа, проходящий через лобную, теменную и височные области.

Специалисты обнаружили субдуральную, эпидуральную и субарахноидальную гематомы. Также развился выраженный отек головного мозга, вследствие которого произошло смещение стволовых структур в область большого затылочного отверстия.

Повреждения признаны тяжкими

Эксперты пришли к выводу, что обнаруженные повреждения относятся к тяжкому вреду здоровью. При этом между полученной черепно-мозговой травмой и смертью Улданы Мырзуан установлена прямая причинно-следственная связь.

Суд продолжает рассмотрение уголовного дела.

Ранее в суде по делу о гибели Улданы Мырзуан житель дома Константин Костенко рассказал о состоянии дома до обрушения фасада.