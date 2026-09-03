Судмедэксперты установили причину смерти Улданы Мырзуан
В Астане продолжается судебное разбирательство по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ходе заседания государственный обвинитель Нурдаулет Абуов огласил выводы судебно-медицинской экспертизы.
Причина смерти
Согласно заключению экспертов, смерть Улданы Мырзуан наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. Повреждение сопровождалось переломами костей черепа, кровоизлияниями и ушибом головного мозга.
При судебно-медицинском исследовании специалисты выявили ушибленные раны в левой теменной области, гематомы вокруг обеих глазниц, а также переломы стенок обеих глазниц.
Кроме того, были зафиксированы переломы передней медиальной стенки левой гайморовой пазухи и скуловых дуг с обеих сторон со смещением костных отломков.
Какие повреждения обнаружили эксперты
По данным экспертизы, у погибшей также имелся линейный перелом костей черепа, проходящий через лобную, теменную и височные области.
Специалисты обнаружили субдуральную, эпидуральную и субарахноидальную гематомы. Также развился выраженный отек головного мозга, вследствие которого произошло смещение стволовых структур в область большого затылочного отверстия.
Повреждения признаны тяжкими
Эксперты пришли к выводу, что обнаруженные повреждения относятся к тяжкому вреду здоровью. При этом между полученной черепно-мозговой травмой и смертью Улданы Мырзуан установлена прямая причинно-следственная связь.
Суд продолжает рассмотрение уголовного дела.
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