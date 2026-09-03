Суд по делу Улданы Мырзуан: эксперты назвали проектные ошибки причиной обрушения фасада

В суде по делу об обрушении фасада жилого дома в Астане адвокат обвиняемой стороны Даурен Еслямбеков представил дополнительное заключение экспертизы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно представленному заключению, основной причиной аварии стали недостатки, допущенные на стадии проектирования и строительства. При этом погодные условия, в частности сильный ветер 8 ноября 2025 года, рассматриваются экспертами как фактор, непосредственно повлиявший на произошедшее, но не как первопричина. Суд пока не принял окончательного решения о приобщении к материалам дела дополнительного заключения.

Как отметил адвокат обвиняемой стороны Даурен Еслямбеков, в тот день скорость порывов ветра, по данным РГП «Казгидромет», достигала 15–20 м/с.

— И это выступило лишь финишным атмосферным триггером, катализатором этой конструктивно предопределенной аварии. Для исправления такого дефекта требовалось не регламентное содержание, а сложнейшая инженерная реконструкция всего фасадного остова: врезка разгрузочных поясов, сквозная переанкеровка и так далее, — сказал адвокат обвиняемой стороны в суде.

В заключении, представленном адвокатом обвиняемой стороны, указано, что причиной обрушения стало несоответствие проектных решений. В частности, узел Д-69 малоэтажной серии 2.130-8, рассчитанный нормативами на здания высотой до пяти этажей, был применен при строительстве девятиэтажного дома.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

При этом, как следует из экспертизы, стены были выполнены без необходимых разгрузочных систем и деформационных разделений. В результате облицовка верхних этажей оказалась в условиях, при которых ее обрушение, согласно выводам экспертов, было неизбежным.

Также в заключении отмечается, что при изначальном соблюдении застройщиком предусмотренных требований и условий подобные дефекты не возникли бы.

Ранее в суде гособвинитель Нурдаулет Абуов огласил выводы судебно-медицинской экспертизы. По его словам, смерть Улданы Мырзуан наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. Редакция Kazinform продолжает следить за резонансным судебным процессом по делу о гибели молодого фельдшера Улданы Мырзуан, которая скончалась в результате травм, полученных после обрушения фасада. В день трагедии Улдана с коллегами из скорой помощи прибыла на вызов к дому, где от сильного ветра люди оказались под завалами фасада.