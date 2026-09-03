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    Суд по делу Улданы Мырзуан: эксперты назвали проектные ошибки причиной обрушения фасада

    В суде по делу об обрушении фасада жилого дома в Астане адвокат обвиняемой стороны Даурен Еслямбеков представил дополнительное заключение экспертизы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    обрушение дома, дело Улданы Мырзуан
    Кадр из видео

    Согласно представленному заключению, основной причиной аварии стали недостатки, допущенные на стадии проектирования и строительства. При этом погодные условия, в частности сильный ветер 8 ноября 2025 года, рассматриваются экспертами как фактор, непосредственно повлиявший на произошедшее, но не как первопричина. Суд пока не принял окончательного решения о приобщении к материалам дела дополнительного заключения. 

    Как отметил адвокат обвиняемой стороны Даурен Еслямбеков, в тот день скорость порывов ветра, по данным РГП «Казгидромет», достигала 15–20 м/с.

    — И это выступило лишь финишным атмосферным триггером, катализатором этой конструктивно предопределенной аварии. Для исправления такого дефекта требовалось не регламентное содержание, а сложнейшая инженерная реконструкция всего фасадного остова: врезка разгрузочных поясов, сквозная переанкеровка и так далее, — сказал адвокат обвиняемой стороны в суде.

    В заключении, представленном адвокатом обвиняемой стороны, указано, что причиной обрушения стало несоответствие проектных решений. В частности, узел Д-69 малоэтажной серии 2.130-8, рассчитанный нормативами на здания высотой до пяти этажей, был применен при строительстве девятиэтажного дома.

    суд Улданы Мырзуан
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    При этом, как следует из экспертизы, стены были выполнены без необходимых разгрузочных систем и деформационных разделений. В результате облицовка верхних этажей оказалась в условиях, при которых ее обрушение, согласно выводам экспертов, было неизбежным.

    Также в заключении отмечается, что при изначальном соблюдении застройщиком предусмотренных требований и условий подобные дефекты не возникли бы.

    Ранее в суде гособвинитель Нурдаулет Абуов огласил выводы судебно-медицинской экспертизы. По его словам, смерть Улданы Мырзуан наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. Редакция Kazinform продолжает следить за резонансным судебным процессом по делу о гибели молодого фельдшера Улданы Мырзуан, которая скончалась в результате травм, полученных после обрушения фасада. В день трагедии Улдана с коллегами из скорой помощи прибыла на вызов к дому, где от сильного ветра люди оказались под завалами фасада.

    Улдана Мырзуан
    Фото: rustemova_aliya/Instagram
    Судебный процесс Несчастный случай Суды Астана Прокуратура Скорая помощь Уголовное дело
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор