Кто продал квартиры до обрушения фасада: показания подсудимой по делу Мырзуан

В суде по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан подсудимая Сауле Жубаниязова рассказала, когда узнала о техническом заключении 2017 года по дому, где произошло обрушение фасада, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе заседания стороны обсудили техническое заключение, составленное в 2017 году. Документ обнаружили в подвале дома уже после обрушения фасада. Сауле Жубаниязова утверждает, что ранее его не видела и узнала о заключении только в ходе расследования.

— В 2025 году у нас был покупатель — мама планировала продажу, чтобы школа была ближе. Ребенок тогда пошел в первый класс. Не было трещин и жалоб жителей, мы сами их тоже не видели. Мы не планировали продавать квартиру. То есть я не могла знать об этих трещинах и не видела их. Если бы я знала или видела их, то, наверное, скорее всего, продала бы квартиру, как это сделали те, кто знал об этой экспертизе, — заявила она.

Прокурор поинтересовался, кого именно имеет в виду подсудимая.

— Два ревизора, например, как сказала Ахметова (предыдущий председатель ОСИ), сама Ахметова, Жанпеисова — они все отсутствуют в нашем доме. Они продали квартиры. А я, которая якобы знала об этой экспертизе, еще и взяла управление, стала председателем ОСИ. Это не поддается логике. Тем более с той стороны никаких трещин не было, — сказала Сауле Жубаниязова.

Ранее Сауле Жубаниязова рассказала о первых месяцах работы председателем ОСИ, а также о состоянии дома на момент передачи ей управления и заявила о новых повреждениях в доме.



