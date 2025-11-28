World Boxing представила календарь этапов Кубка мира 2026 года

Первый этап состоится в апреле в Бразилии. Китай примет второй ЭКМ. Он намечен на июнь.

Финальный этап пройдет в Узбекистане в ноябре.

При этом точные даты и города будут объявлены позже.

Также в предварительный соревновательный календарь вошел чемпионат мира U19, который состоится летом. Место проведения пока не определено.

Напомним, Геннадий Головкин был избран президентом World Boxing. Он стал первым казахстанцем, возглавившим международную спортивную федерацию. Позже Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил Геннадия Головкина орденом «Барыс» за выдающиеся заслуги перед отечественным спортом.