Взрывы на реках продолжаются в ВКО

Работы уже провели в Шемонаихинском районе на реке Уба. Операцию организовали спасатели ДЧС совместно с местными исполнительными органами. С помощью контролируемых взрывов лед дробят на наиболее опасных участках русла.

Специалисты отмечают, что такие работы проводят там, где река сужается, меняет направление или проходит рядом с мостами. Именно в этих местах чаще всего образуются ледовые заторы, которые могут поднять уровень воды и привести к подтоплениям.

— Подрыв льда позволяет увеличить пропускную способность реки и снизить риск образования заторов в период весеннего половодья, — сообщили в департаменте по ЧС ВКО.

В ходе операции на реке Уба лед разрушили на площади более 10 тысяч квадратных метров.

По словам специалистов, подобные превентивные меры ежегодно применяются на реках региона. Они помогают избежать резкого подъема воды и защищают населенные пункты и инфраструктуру в период активного таяния снега.

Ранее сообщалось, что противопаводковый штаб начинает круглосуточное дежурство в Кокшетау.