    17:00, 11 Март 2026 | GMT +5

    Противопаводковый штаб начинает круглосуточное дежурство в Кокшетау

    Жителей и гостей города Кокшетау призвали сообщать о возможных ЧС в период весеннего паводка-2026, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: 7162akimdigi / instagram

    Информация о том, что в городе Кокшетау заработал противопаводковый штаб, была размещена на страничке акимата областного центра.

    Руководство города обратилось к кокшетауцам и гостям города, призвав сообщать о возможных ЧС.

    — В целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период весеннего паводка 2026 года при акимате города Кокшетау создан оперативный противопаводковый штаб. С 5 марта штаб работает в дневном режиме, а с 15 марта текущего года перейдет на круглосуточный режим работы, — сообщили в ведомстве. 

    Горожан призвали обращаться по телефонам 8 (7162) 29-78-09 и 8 (7162) 29-78-34.

    Пока, как уточнили редакции в акимате города Кокшетау, обращений в штаб от горожан не поступало.

    Ранее сообщалось, что шесть районов Акмолинской области и город Косшы имеют высокие риски паводка. 

    Оксана Матасова
