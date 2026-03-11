Противопаводковый штаб начинает круглосуточное дежурство в Кокшетау
Жителей и гостей города Кокшетау призвали сообщать о возможных ЧС в период весеннего паводка-2026, передает корреспондент агентства Kazinform.
Информация о том, что в городе Кокшетау заработал противопаводковый штаб, была размещена на страничке акимата областного центра.
Руководство города обратилось к кокшетауцам и гостям города, призвав сообщать о возможных ЧС.
— В целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период весеннего паводка 2026 года при акимате города Кокшетау создан оперативный противопаводковый штаб. С 5 марта штаб работает в дневном режиме, а с 15 марта текущего года перейдет на круглосуточный режим работы, — сообщили в ведомстве.
Горожан призвали обращаться по телефонам 8 (7162) 29-78-09 и 8 (7162) 29-78-34.
Пока, как уточнили редакции в акимате города Кокшетау, обращений в штаб от горожан не поступало.
Ранее сообщалось, что шесть районов Акмолинской области и город Косшы имеют высокие риски паводка.