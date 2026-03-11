Противопаводковый штаб начинает круглосуточное дежурство в Кокшетау

Информация о том, что в городе Кокшетау заработал противопаводковый штаб, была размещена на страничке акимата областного центра.

Руководство города обратилось к кокшетауцам и гостям города, призвав сообщать о возможных ЧС.

— В целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период весеннего паводка 2026 года при акимате города Кокшетау создан оперативный противопаводковый штаб. С 5 марта штаб работает в дневном режиме, а с 15 марта текущего года перейдет на круглосуточный режим работы, — сообщили в ведомстве.

Горожан призвали обращаться по телефонам 8 (7162) 29-78-09 и 8 (7162) 29-78-34.

Пока, как уточнили редакции в акимате города Кокшетау, обращений в штаб от горожан не поступало.

Ранее сообщалось, что шесть районов Акмолинской области и город Косшы имеют высокие риски паводка.