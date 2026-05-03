Эксперт заявил, что предстоящая электоральная кампания в РК может быть одной из самых конкурентных

Об итогах политического сезона в Казахстане, реформах и прогнозах на будущую осень в эфире радио Jibek Joly расскал главный эксперт Института общественной политики партии AMANAT Абдулла Токенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам эксперта, текущий политический цикл можно назвать одним из самых насыщенных за последние годы.

— Наверное, можно с уверенностью сказать, что этот политический сезон один из наиболее насыщенных. Традиционно он стартовал в сентябре прошлого года, когда в Посланием народу Казахстана был дан старт парламентской реформе, — отметил Абдулла Токенов.

Он подчеркнул, что весь политический год условно можно разделить на три ключевых этапа: подготовку реформ, проведение референдума и предстоящую парламентскую электоральную кампанию. При этом, как отметил спикер, нынешние изменения являются продолжением курса реформ, начатого еще в 2019 году.

— Были введены выборы акимов сел и районов, снижены барьеры для партий. В 2022 году был в Конституцию был внесен общирный пакет изменений, — напомнил Абдулла Токенов.

Эксперт обратил внимание, что реформы продиктованы необходимостью адаптации к новым глобальным условиям.

— Мы живем в быстро меняющемся мире. Политическая система нестатична, она должна адаптироваться к новым вызовам и кризисам. Однопалатный Парламент может обеспечить более оперативное принятие решений, — считает Абдулла Токенов.

Среди ключевых нововведений он выделил создание новых институтов, в частности Халық Кеңесі.

— Одной из целей реформ является усиление политических институтов. В Халық Кеңесі войдут депутаты маслихатов, представители республиканских и региональных общественных институтов. Важно, что этот орган получит право законодательной инициативы, — отметил он.

Говоря о предстоящих выборах, эксперт подчеркнул, что они могут стать наиболее конкурентными за последние годы.

— За последние пять лет это уже пятая электоральная кампания. Сформировалась определенная культура выборов. Ожидаю, что выборы будут одними из самых непредсказуемых и интересных, об этом говорит появление новых партий и рост уровня конкуренции, — заявил Абдулла Токенов.

Комментируя изменения в политической системе, он отметил, что речь идет, прежде всего, о балансе между ветвями власти.

Ранее политолог Газиз Абишев в аналитическом проекте «Талдау» на телеканале Jibek Joly рассказал о ключевых законопроектах, над которыми работали мажилисмены последние несколько лет.