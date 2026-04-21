Парламент продолжит работу до 1 июля — политолог о ключевых законах, принятых действующим Мажилисом

Эксперт отметил, что Мажилис, избранный в марте 2023 года, за период работы рассмотрел значительный объем законодательных инициатив. По его данным, депутаты направили свыше 1,5 тыс. депутатских запросов, на которые государственные органы предоставили более 1,7 тыс. ответов.

— Запросы депутатов касались широкого круга вопросов — от экономической ситуации и внешней политики до правового порядка и других сфер. При этом парламент разработал, обсудил и принял ряд важных и резонансных законов, — подчеркнул ведущий программы.

Среди ключевых законодательных инициатив — Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Документ был подписан Президентом 12 июля 2023 года и вступил в силу спустя две недели. Он стал одним из инструментов реализации концепции «Справедливого Казахстана», направленной на восстановление законности в сфере распределения активов.

По состоянию на март 2026 года, государству возвращено свыше 1 трлн тенге незаконно приобретенных активов, включая денежные средства, объекты недвижимости и земельные участки.

— Закон о возврате активов стал важным инструментом исправления сомнительных практик предыдущих десятилетий. По сути, речь идет о восстановлении справедливости в отношении имущества, полученного незаконным путем, — отметил ведущий.

В числе социально значимых инициатив — усиление ответственности за семейно-бытовое насилие, введенное в 2024 году. Документ восстановил уголовную ответственность за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью, усилив защиту пострадавших.

Отдельно были укзаконены положения о противодействии принуждению к браку, предусматривающие уголовную ответственность за похищение и давление с целью вступления в брак, включая психологическое воздействие и шантаж.

— Эти два закона стали важным заслоном против социальных практик, которые ранее оставались недостаточно урегулированными. Государство четко обозначило позицию в вопросах защиты прав граждан, — говорится в программе.

Также в 2024 году был принят закон, направленный на борьбу с лудоманией. Он ограничил участие в азартных играх для ряда категорий граждан, повысил минимальный возраст до 21 года и ввел механизм добровольного самоограничения через электронные сервисы.

Одним из наиболее масштабных решений стал новый Налоговый кодекс, принятый в 2025 году и вступивший в силу с 1 января 2026 года. Его принятие было связано с необходимостью адаптации бюджетной системы к снижению нефтяных доходов и укреплению устойчивости экономики.

По оценкам экспертов, работа действующего Мажилиса стала этапом системного обновления законодательства и формирования новых подходов к социальной и экономической политике страны.

Ранее сообщалось, что Новая Конституция усиливает защиту жилища в Казахстане.




