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    14:22, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Взрыв в частном доме предотвратили пожарные в Талдыкоргане

    пожар
    Фото: МЧС РК

    Огнеборцы области Жетысу предотвратили взрыв и вынесли два газовых баллона из горящего частного дома, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    — Сегодня в городе Талдыкорган в частном жилом доме дачного общества произошло загорание кровли и стены на площади 40 квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Ранее в области Жетысу, вблизи села Енбек на полигоне твердых бытовых отходов произошло горение на предварительной площади на 1500 квадратных метров. 

    Теги:
    ДЧС Пожар Жетысуская область Взрыв
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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