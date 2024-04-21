Взрыв в частном доме предотвратили пожарные в Талдыкоргане

Огнеборцы области Жетысу предотвратили взрыв и вынесли два газовых баллона из горящего частного дома, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: МЧС РК

— Сегодня в городе Талдыкорган в частном жилом доме дачного общества произошло загорание кровли и стены на площади 40 квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован. Причина устанавливается. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Ранее в области Жетысу, вблизи села Енбек на полигоне твердых бытовых отходов произошло горение на предварительной площади на 1500 квадратных метров.