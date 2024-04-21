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    00:35, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Мусорный полигон тушат пожарные в Талдыкоргане

    Мусорные полигоны
    Фото: pexels.com

    Вблизи села Енбек в области Жетысу на полигоне твердых бытовых отходов происходит горение на предварительной площади на 1500 квадратных метров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.  

    В ликвидации огня задействованы силы ДЧС, ТОО «Коркейту».

    Напомним, в 2023 году в Казахстане насчитывалось 3016 полигонов твердых бытовых отходов, и только 20% из них соответствуют экологическим и санитарным нормам. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Как сообщалось ранее, природоохранная прокуратура Костанайской области, сопоставив сведения операторов с данными органов по ЧС, установила, что за последние два года полигоны скрыли от экологов 31 факт пожара.

    Теги:
    МЧС Пожар Жетысуская область Мусор Талдыкорган
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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