Мусорный полигон тушат пожарные в Талдыкоргане

Вблизи села Енбек в области Жетысу на полигоне твердых бытовых отходов происходит горение на предварительной площади на 1500 квадратных метров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В ликвидации огня задействованы силы ДЧС, ТОО «Коркейту».

Напомним, в 2023 году в Казахстане насчитывалось 3016 полигонов твердых бытовых отходов, и только 20% из них соответствуют экологическим и санитарным нормам. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Как сообщалось ранее, природоохранная прокуратура Костанайской области, сопоставив сведения операторов с данными органов по ЧС, установила, что за последние два года полигоны скрыли от экологов 31 факт пожара.