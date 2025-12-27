Взрыв в мечети в Хомсе унес жизни восьми человек

В пятницу в сирийском городе Хомс произошел взрыв в мечети Имама Али ибн Аби Талиба, расположенной в районе Вади ад-Дахаб. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

По обновленным данным сирийского министерства здравоохранения, погибли восемь человек, еще 18 получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницу «Карам аль-Луз».

Photos show some of the injured from the explosion inside the Imam Ali ibn Abi Talib Mosque in the Wadi al-Dahab district receiving treatment at Karam al-Louz Hospital in Homs#Homs#explosion#Mosque pic.twitter.com/Ebuj64zxDR — SANA English (@SANAEnOfficial) December 26, 2025

Как уточняется, взрыв произошел во время пятничной молитвы, в момент наибольшего скопления верующих. В МВД Сирии заявили, что подразделения внутренней безопасности оперативно оцепили район, а профильные службы начали расследование и сбор улик.

Согласно предварительным данным следствия, причиной инцидента стали взрывные устройства, заложенные внутри здания мечети. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Власти не исключают корректировки показателей по мере поступления дополнительной информации.

Хомс и другие регионы Сирии в последние месяцы периодически сталкиваются с инцидентами, связанными с межконфессиональной напряженностью после смены власти в стране.

