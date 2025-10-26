В Жетысу фермер выращивает «сказочных» коней

По словам Александра Софина, идея заняться разведением белых коней возникла еще в 1999 году. Тогда он начал всего с одной лошади, но за несколько лет сумел добиться выдающихся результатов.

— Многие говорили, что в природе белых лошадей не бывает. Я хотел доказать обратное. И доказал — вывел целую линию казахских белоснежных скакунов, — рассказывает фермер.

Фото: Александр Софин

Софин выращивает своих лошадей не только ради красоты. Белоснежные скакуны участвуют в культурных мероприятиях и нередко становятся частью съемочного процесса.

Однако, признается фермер, в последние годы интерес к ним со стороны организаторов заметно снизился.

Фото: Александр Софин

— Поддерживать лошадей в форме для культурных мероприятий непросто. Все доходы уходят на корм и уход. Иногда думаю, может, перейти на продажу мяса, но рука не поднимается — ведь речь идет о сохранении казахской породы, — делится он.

Сейчас к делу отца активно подключилась его дочь — 14-летняя Маргарита Софина. С шести лет она помогает ухаживать за табуном и лично объезжает необъезженных коней.

Фото: Александр Софин

— Этого зовут Пират, ему четыре года. Летом я сама приучила его к седлу. А вот Жауынгер пока еще немного норовит. Никого, кроме меня, не подпускает. Мечтаю увидеть наших лошадей на большом экране, — улыбается Маргарита.

Казахи с древних времен придавали особое значение белым коням — их дарили ханам и биям, как символ власти, чистоты и благородства.

Фото: Александр Софин

Александр Софин верит, что его «Жетысу асылы» смогут стать новым брендом региона и украшением туристических маршрутов области.

— Край Жетысу — родина степей и легенд. И пусть наши белые кони тоже станут частью этой истории, — говорит фермер.

Фото: Александр Софин

