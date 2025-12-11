Чемпионат Казахстана по дзюдо среди юниоров начался в Жанаозене

В главных юниорских соревнованиях страны представлены 551 дзюдоист из Астаны, Алматы, Шымкента и всех 17 областей Казахстана. Особенностью нынешнего первенства стало участие молодых талантов, уже проявивших себя на международной арене. Среди них — чемпион мира среди кадетов Ернур Батыргали, а также призеры мирового первенства Ролан Кайыргали и Мухамедали Жылкайдар. Их выступления обещают зрителям напряженные и зрелищные поединки.

По итогам чемпионата будет сформирована молодежная сборная Казахстана, которая представит страну на международных соревнованиях в сезоне 2026 года. Для юных спортсменов это важный шанс попасть в национальную команду и получить возможность выступать на крупных турнирах.

По поручению Главы государства в стране ведется комплексная работа по развитию этого вида спорта и укреплению международного сотрудничества. В рамках этих инициатив Казахстан и Международная федерация дзюдо подписали соглашение о проведении в стране мирового турнира серии Grand Slam в течении четырех лет.

Дзюдо в Казахстане динамично развивается. Особенно заметный рост популярности спорта наблюдается после Олимпийских игр в Париже. По данным федерации, сегодня около 90 тысяч человек занимаются дзюдо, а подготовку ведут почти 1300 тренеров.

Подробнее о развитии этого вида спорта в Казахстане — в интервью с прославленным казахстанским дзюдоистом, победителем юношеской Олимпиады, бронзовым призером ЧА-2003, вице-президентом Алматинской федерации дзюдо Ерланом Слямбаевым.