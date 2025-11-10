Ерлан Слямбаев: Чемпионат Казахстана — это зеркало нашего дзюдо

— Чемпионат Казахстана традиционно считается главным событием внутреннего календаря. Чего ожидаете от предстоящего первенства в Семее?

— Чемпионат республики — это не просто соревнование, это своего рода зеркало нашего дзюдо. Мы ожидаем увидеть новые имена, свежие силы, которые заявят о себе в борьбе с признанными лидерами. Семей — город с богатыми спортивными традициями, и проведение чемпионата на «Абай Арене» придаст турниру особый статус. В состязаниях примут участие свыше 600 спортсменов и каждый из них будет стараться бороться за место на пьедестале почета. Уверен, зрителей ждут зрелищные схватки и напряженная борьба до последней секунды.

— После олимпийского успеха Елдоса Сметова и Гусмана Кыргызбаева можно ли говорить о системных изменениях в отечественном дзюдо?

— Безусловно. Сегодня дзюдо в Казахстане переживает период качественного роста. Федерация под руководством Куанышбека Есекеева ведет взвешенную и продуманную политику, направленную на укрепление кадрового потенциала, развитие регионов и интеграцию в международное дзюдо сообщество. Федерация строит систему, где каждый спортсмен и тренер, чувствует свою важность и ответственность. Отлажена работа с детско-юношескими школами, растет количество сертифицированных тренеров, налажена аналитика по каждому возрасту и весовой категории. Особое внимание уделяется подготовке квалифицированных судей. Это одно из ключевых направлений, ведь современное дзюдо требует не только сильных спортсменов, но и высокопрофессиональных арбитров. Республиканская федерация дзюдо активно проводит семинары, курсы повышения квалификации, приглашаются международные эксперты. Это позволяет поддерживать высокий уровень судейства на национальных чемпионатах. Дзюдо становится приоритетным видом спорта во многих регионах, и это радует. Молодые дзюдоисты регулярно выезжают на международные сборы, участвуют в юниорских Гран-при, Кубках Азии и Европы. Это помогает им быстрее адаптироваться к мировому уровню. В стране проводятся престижные турниры, при чем как среди взрослых, так и среди молодых мастеров татами. Хочу подчеркнуть, что сейчас подрастает очень сильная молодежь, которая уже готова составить конкуренцию признанным мастерам.

— Что бы вы хотели сказать болельщикам перед стартом чемпионата в Семее?

— Прежде всего, пригласить всех любителей дзюдо прийти на трибуны «Абай Арены» и поддержать наших спортсменов. Они проделали огромную работу и заслуживают уважения. Чемпионат Казахстана подарит много красивых, честных поединков и настоящих спортивных эмоций. Дзюдо — это не просто борьба, это философия, воспитывающая уважение, дисциплину и силу духа. И именно эти качества мы хотим видеть в каждом казахстанском спортсмене.

Добавим, что на Исламских Играх в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) казахстанские дзюдоисты по итогам турнира вошли в пятерку лучших, завоевав семь медалей.

Золото выиграла Аруна Жангелдина (78 кг), серебро в копилку отечественной дружины принесли Шерзод Давлатов (60 кг), Ержан Еренгайыпов (66 кг) и Мади Амангельды (81 кг). С бронзой вернутся на родину Самалай Ергалиева (63 кг), Назгуль Маратова (+78 кг) и Айдар Арапов (90 кг). В соревнованиях приняли участие 171 дзюдоист из 33 стран.



