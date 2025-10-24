РУ
    14:35, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Жанаозене открыт новый завод для нефтегазовой отрасли

    Сегодня, 24 октября, в преддверии Дня Республики аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял участие в торжественной церемонии открытия нового завода ТОО «Каскор-Машзавод» в городе Жанаозен, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

    Фото: акимат Мангистауской области

    В мероприятии приняли участие ветераны нефтегазовой отрасли, руководители национальных компаний и предприятий, депутаты маслихата, а также представители государственных органов.

    Фото: акимат Мангистауской области

    В своём выступлении глава региона отметил, что в соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по укреплению промышленной базы и диверсификации экономики, развитие обрабатывающей промышленности является одним из стратегически важных направлений для Мангистауской области.

    Фото: акимат Мангистауской области

    — Ввод в эксплуатацию этого завода позволит повысить экономический потенциал города Жанаозен, создать новые рабочие места и обеспечить местное население стабильным доходом. Уверен, что предприятие станет отечественным производителем важной продукции для нефтегазовой отрасли страны, — подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

    Фото: акимат Мангистауской области

    Новое предприятие рассчитано на выпуск 540 тысяч насосных штанг, 51 тысячи тонн насосно-компрессорных труб и футерованных насосно-компрессорных труб в год. После выхода на полную мощность планируется создание 250 новых рабочих мест.

    Фото: акимат Мангистауской области

    В рамках церемонии ветеранам нефтегазовой отрасли и работникам предприятия были вручены благодарственные письма и юбилейные медали от акима области и руководства завода.

    Фото: акимат Мангистауской области
    Нефть/газ День Республики Регионы Казахстана Производство Заводы Промышленность Награда Жанаозен Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Автор
