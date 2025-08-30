В Жамбылской области уволили и задержали замначальника департамента полиции

В ведомстве сообщили, что департамент собственной безопасности задержал заместителя начальника департамента полиции Жамбылской области по подозрению в совершении противоправного деяния.

Подозреваемый водворен в изолятор. В настоящее время ведется досудебное расследование.

— Приказом Министра внутренних дел от 29 августа 2025 года он был уволен со службы по отрицательным мотивам. Министерство внутренних дел занимает принципиальную позицию: лица, предавшие закон и присягу, неизбежно выявляются и привлекаются к ответственности, — говорится в официальном сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в Жамбылской области проверяют инспекцию транспортного контроля.

