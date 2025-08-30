РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:40, 30 Август 2025 | GMT +5

    В Жамбылской области уволили и задержали замначальника департамента полиции

    Высокопоставленного полицейского в один день уволили со службы и поместили в изолятор временного содержания, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу МВД.

    полиция, СИЗО, тюрьма
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В ведомстве сообщили, что департамент собственной безопасности задержал заместителя начальника департамента полиции Жамбылской области по подозрению в совершении противоправного деяния.

    Подозреваемый водворен в изолятор. В настоящее время ведется досудебное расследование.

    — Приказом Министра внутренних дел от 29 августа 2025 года он был уволен со службы по отрицательным мотивам. Министерство внутренних дел занимает принципиальную позицию: лица, предавшие закон и присягу, неизбежно выявляются и привлекаются к ответственности, — говорится в официальном сообщении.

    Ранее мы рассказывали, что в Жамбылской области проверяют инспекцию транспортного контроля.

    Какое ведомство чаще всего попадается на взятках в Казахстане — в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    Регионы Полиция Жамбылская область Задержания
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают