Какое ведомство чаще всего попадается на взятках в Казахстане

В суд передано 405 обвиняемых по делам о коррупции — на 9,2% больше, чем годом ранее. Чаще всего это:

сотрудники акиматов и их подразделений — 66 человек (на 32% меньше, чем год назад),

сотрудники органов внутренних дел — 49 человек,

сотрудники Минфина — 16,

Минсельхоза — 11,

уголовно-исполнительной системы МВД — 7.

Также перед судом предстали трое акимов и один судья. Всего за коррупцию осуждены 57 сотрудников из 12 министерств (год назад было 54).

Что чаще всего делают нарушители?

На первом месте — получение взятки. За 5 месяцев таких случаев — 167, рост на 27,5%. Чаще других на взятках ловили:

сотрудников органов внутренних дел — 22,

работников акиматов — 13,

сотрудников Минфина — 9.

Дача взятки — 99 случаев, коррупционное мошенничество — 71.

Что думают в мире?

В рейтинге восприятия коррупции за 2024 год Казахстан занял 88-е место из 180 стран, набрав 40 баллов из 100 (где 0 — максимум коррупции, 100 — минимум). Это же место поделили Северная Македония, Суринам и Вьетнам.

По данным экспертов, 17% казахстанцев, получавших госуслуги, платили взятки. Для сравнения: в Дании и Финляндии — только 1%.

Среди стран СНГ Казахстан — на 3-м месте после Армении (63-е место) и Молдовы (77-е). При этом уровень бытовой коррупции там даже выше — 19% в Армении и 22% в Молдове. Худшие позиции в рейтинге у Туркменистана (165-е), Таджикистана (164-е).

Ранее трех чиновников задержали при передаче крупной взятки в Алматы.