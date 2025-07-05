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    04:45, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Какое ведомство чаще всего попадается на взятках в Казахстане

    В Казахстане за январь–май 2025 года подозреваемыми в коррупции признаны 640 человек — это на 3% меньше, чем за тот же период 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ranking.kz.

    взятка, коррупция
    Фото: freepik

    В суд передано 405 обвиняемых по делам о коррупции — на 9,2% больше, чем годом ранее. Чаще всего это:

    • сотрудники акиматов и их подразделений — 66 человек (на 32% меньше, чем год назад),

    • сотрудники органов внутренних дел — 49 человек,

    • сотрудники Минфина — 16,

    • Минсельхоза — 11,

    • уголовно-исполнительной системы МВД — 7.

    Также перед судом предстали трое акимов и один судья. Всего за коррупцию осуждены 57 сотрудников из 12 министерств (год назад было 54).

    Что чаще всего делают нарушители?

    На первом месте — получение взятки. За 5 месяцев таких случаев — 167, рост на 27,5%. Чаще других на взятках ловили:

    • сотрудников органов внутренних дел  — 22,

    • работников акиматов — 13,

    • сотрудников Минфина — 9.

    Дача взятки — 99 случаев, коррупционное мошенничество — 71.

    Что думают в мире?

    В рейтинге восприятия коррупции за 2024 год Казахстан занял 88-е место из 180 стран, набрав 40 баллов из 100 (где 0 — максимум коррупции, 100 — минимум). Это же место поделили Северная Македония, Суринам и Вьетнам.

    По данным экспертов, 17% казахстанцев, получавших госуслуги, платили взятки. Для сравнения: в Дании и Финляндии — только 1%.

    Среди стран СНГ Казахстан — на 3-м месте после Армении (63-е место) и Молдовы (77-е). При этом уровень бытовой коррупции там даже выше — 19% в Армении и 22% в Молдове. Худшие позиции в рейтинге у Туркменистана (165-е), Таджикистана (164-е).

    Ранее трех чиновников задержали при передаче крупной взятки в Алматы.

    Теги:
    Коррупция Чиновники Акимат Госслужба
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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