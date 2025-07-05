Какое ведомство чаще всего попадается на взятках в Казахстане
В Казахстане за январь–май 2025 года подозреваемыми в коррупции признаны 640 человек — это на 3% меньше, чем за тот же период 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ranking.kz.
В суд передано 405 обвиняемых по делам о коррупции — на 9,2% больше, чем годом ранее. Чаще всего это:
- сотрудники акиматов и их подразделений — 66 человек (на 32% меньше, чем год назад),
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сотрудники органов внутренних дел — 49 человек,
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сотрудники Минфина — 16,
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Минсельхоза — 11,
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уголовно-исполнительной системы МВД — 7.
Также перед судом предстали трое акимов и один судья. Всего за коррупцию осуждены 57 сотрудников из 12 министерств (год назад было 54).
Что чаще всего делают нарушители?
На первом месте — получение взятки. За 5 месяцев таких случаев — 167, рост на 27,5%. Чаще других на взятках ловили:
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сотрудников органов внутренних дел — 22,
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работников акиматов — 13,
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сотрудников Минфина — 9.
Дача взятки — 99 случаев, коррупционное мошенничество — 71.
Что думают в мире?
В рейтинге восприятия коррупции за 2024 год Казахстан занял 88-е место из 180 стран, набрав 40 баллов из 100 (где 0 — максимум коррупции, 100 — минимум). Это же место поделили Северная Македония, Суринам и Вьетнам.
По данным экспертов, 17% казахстанцев, получавших госуслуги, платили взятки. Для сравнения: в Дании и Финляндии — только 1%.
Среди стран СНГ Казахстан — на 3-м месте после Армении (63-е место) и Молдовы (77-е). При этом уровень бытовой коррупции там даже выше — 19% в Армении и 22% в Молдове. Худшие позиции в рейтинге у Туркменистана (165-е), Таджикистана (164-е).
Ранее трех чиновников задержали при передаче крупной взятки в Алматы.