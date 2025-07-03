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    10:56, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Трех чиновников задержали при передаче крупной взятки в Алматы

    Департаментом АФМ по г. Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро» по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере. Об этом передает агентство Kazinfom.

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    Фото: freepik

    Как сообщает АФМ, установлено, что руководство ТОО «Первое кредитное бюро» на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций.

    28 июня 2025 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР по г. Алматы при передаче очередной взятки в размере 75 тысяч долларов США были задержаны:

    • Омаров Р. – генеральный директор ТОО «Первое кредитное бюро»;
    • Сарбасов А. – руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов», ранее занимавший должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
    • Аргандыков Д. – бывший руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов», ранее занимавший должность вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

    При обысках по месту жительства задержанных изъяты денежные средства в размере 370 тысяч долларов США и 4,5 млн тенге.

    30 июня 2025 года с санкции суда в отношении Сарбасова А., Омарова Р., Аргандыкова Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

    Расследование продолжается.

    Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

    Как сообщалось, главу департамента по управлению земресурсами Туркестанской области подозревают во взятке.

    Ранее был задержан глава Алматинского департамента госимущества.

    Теги:
    Коррупция Закон и право Регионы Казахстана Регионы Взятка АФМ Алматы
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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