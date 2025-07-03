Трех чиновников задержали при передаче крупной взятки в Алматы
Департаментом АФМ по г. Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро» по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере. Об этом передает агентство Kazinfom.
Как сообщает АФМ, установлено, что руководство ТОО «Первое кредитное бюро» на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций.
28 июня 2025 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР по г. Алматы при передаче очередной взятки в размере 75 тысяч долларов США были задержаны:
- Омаров Р. – генеральный директор ТОО «Первое кредитное бюро»;
- Сарбасов А. – руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов», ранее занимавший должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
- Аргандыков Д. – бывший руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов», ранее занимавший должность вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
При обысках по месту жительства задержанных изъяты денежные средства в размере 370 тысяч долларов США и 4,5 млн тенге.
30 июня 2025 года с санкции суда в отношении Сарбасова А., Омарова Р., Аргандыкова Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Расследование продолжается.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
Как сообщалось, главу департамента по управлению земресурсами Туркестанской области подозревают во взятке.
Ранее был задержан глава Алматинского департамента госимущества.