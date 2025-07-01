Главу департамента по управлению земресурсами Туркестанской области подозревают во взятке

Антикоррупционной службой по результатам негласных мероприятий изобличен руководитель департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области.

Он подозревается в получении взятки от жителя города Туркестан в сумме 1 млн тенге за содействие в оформлении государственных актов на земельные участки.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу 28 июня 2025 года.

По данным ведомства, иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса распространению не подлежит. Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее был задержан глава Алматинского департамента госимущества.