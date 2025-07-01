Главу департамента по управлению земресурсами Туркестанской области подозревают во взятке
Изобличен руководитель департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикор.
Антикоррупционной службой по результатам негласных мероприятий изобличен руководитель департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области.
Он подозревается в получении взятки от жителя города Туркестан в сумме 1 млн тенге за содействие в оформлении государственных актов на земельные участки.
С санкции суда подозреваемый взят под стражу 28 июня 2025 года.
По данным ведомства, иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса распространению не подлежит. Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и части 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Ранее был задержан глава Алматинского департамента госимущества.