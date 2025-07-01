Ущерб более 1 млрд тенге: задержан глава Алматинского департамента госимущества

Как сообщили в Антикоррупционной службе по Алматинской области, чиновник, в целях придания ликвидности земельным участкам и извлечения значительного преступного дохода от их реализации, при пособничестве должностных лиц местных исполнительных органов Карасайского района, изменил их целевые назначения без оплаты разницы кадастровой стоимости. В результате государству причинен материальный ущерб на сумму более 1 млрд тенге.

Помимо этого, в отношении него осуществляется досудебное расследование по факту легализации похищенных денег путем приобретения движимого и недвижимого имущества.

— Сегодня подозреваемый в соответствии со ст.128 УПК задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции Илийского района. Расследование продолжается, — отметили в Антикоре.

Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

В Агентстве также напомнили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее сообщалось о назначении нового руководителя департамента государственного имущества и приватизации Алматы.