РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:06, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Ущерб более 1 млрд тенге: задержан глава Алматинского департамента госимущества

    Руководитель Алматинского департамента государственного имущества и приватизации подозревается в мошенничестве в сфере земельных отношении на сумму более 750 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    наручники задержание арест
    Фото: суд Павлодарской области

    Как сообщили в Антикоррупционной службе по Алматинской области, чиновник, в целях придания ликвидности земельным участкам и извлечения значительного преступного дохода от их реализации, при пособничестве должностных лиц местных исполнительных органов Карасайского района, изменил их целевые назначения без оплаты разницы кадастровой стоимости. В результате государству причинен материальный ущерб на сумму более 1 млрд тенге.

    Помимо этого, в отношении него осуществляется досудебное расследование по факту легализации похищенных денег путем приобретения движимого и недвижимого имущества.

    — Сегодня подозреваемый в соответствии со ст.128 УПК задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции Илийского района. Расследование продолжается, — отметили в Антикоре.

    Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

    В Агентстве также напомнили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Ранее сообщалось о назначении нового руководителя департамента государственного имущества и приватизации Алматы.

    Теги:
    Коррупция Хищение Регионы Борьба с преступностью Криминал Алматинская область Антикор
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают