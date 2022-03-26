Высотность зданий хотят ограничить в нескольких районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Маслихат Алматы решил внести некоторые изменения и дополнения в документ «Об утверждении плана реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории города», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект вынесен на обсуждение на портале «Открытые НПА».

«Параметры зданий, расположенных южнее Восточной объездной дороги (ВОАД), проспекта Аль-Фараби, проспекта Саина, ул. Жандосова, (от проспекта Саина до границы города), определить не более трех этажей плюс цокольный этаж для всех видов застройки с максимальной высотой не более двенадцати метров до верха парапета (конька кровли) от средней планировочной отметки земли, за исключением строительства объектов здравоохранения и образования, но не более 15 метров», - говорится в документе.

Также в указанном квадрате не допускается деление земельных участков с целевым использованием для сельскохозяйственного назначения и строительство зданий малой этажности, в полосе горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более.

Вышеуказанные нормы не распространяются на перепланировку (переоборудование, перепрофилирование) реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт жилых домов всех типов и объектов предпринимательской деятельности, осуществляемых в пределах существующих параметров.

«В части Ж-5 Зона многоквартирных жилых домов в 6-12 этажей, дополнить абзацами следующего содержания:

«Допустимые параметры жилых зданий расположенных южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Яссауи, западнее Восточной объездной дороги (ВОАД) определить не более 6-9 этажей для всех видов застройки с максимальной высотой не более 35 метров до верха парапета (конька кровли) от средней планировочной отметки земли». При этом, параметры жилых зданий применять не ниже 3-го класса комфортности», - отмечено в решений маслихата.

Также сообщается, что параметры многофункциональных зданий выше 9 этажей, планируемые южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Яссауи, западнее Восточной объездной дороги (ВОАД), допускаются при условии архитектурного, градостроительного обоснования, прохождения общественных обсуждений и наличии положительного решения консультативно-совещательного органа, созданного при акимате города Алматы для организации работы по содействию деятельности государственных органов в проведении комплекса градостроительных мероприятий.

«Состав и площадь квартир жилой части многофункционального здания не должны превышать 30% от общей площади здания и (или) комплекса и соответствовать требованиям действующих нормативов, утвержденных приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20 января 2020 года», - дополнили в документе.

В акимате пояснили, что проект решения разработан согласно требованиям действующего законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК, Закона Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы» и других нормативно-правовых, технических документов.

«Запрет строительства малоэтажных комплексов на склонах горных прилавках и на самих прилавках позволит остановить переуплотнение предгорных территорий, хаотичную застройку, сохранить естественный ландшафт, а также снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру, улучшить экологическое состояние и обеспечить уже застроенную территорию необходимой социальной инфраструктурой с учетом нормативной потребности (территории присоединены в 2014 году)», - пояснил в документе руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

Он также добавил, что ограничение высотности зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД), позволит снизить переуплотнение территории, нагрузку на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, создать новые рекреационные и досуговые зоны.