ВВП Кыргызстана достиг почти 2 трлн сомов

Председатель Кабинета министров-руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании сообщил, что объем ВВП страны по итогам 2025 года составил 1 трлн 976,4 млрд сомов, а после подведения уточненных расчетов превысит 2 трлн сомов.

— С 2022 года объем ВВП вырос в два раза. Темп реального роста ВВП в 2025 году составил 11,1%. За последние четыре года среднегодовой темп реального роста ВВП достиг 10,2%, что является высоким показателем как в региональном, так и в мировом масштабе, — отметил глава правительства.

Согласно данным кабмина КР, строительный сектор вырос на 21,1%, сектор услуг — на 10,9%, сельское хозяйство — на 2,2%. В промышленности рост составил 10,7%, при этом объем промышленной продукции достиг почти 800 млрд сомов. Высокие темпы роста зафиксированы в фармацевтической отрасли — в 1,7 раза, в производстве пищевой продукции — на 30,1%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, а также строительных материалов — на 35,7%, в производстве автомобилей — почти в 2 раза, в производстве химической продукции — на 19,8%, а также в добыче полезных ископаемых — на 14,2%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 18,4% и составил 374,6 млрд сомов.

Напомним, в 2025 году консолидированный бюджет Кыргызстана впервые превысил 1 трлн сомов. В конце ноября сообщалось, что Нацбанк страны повысил учетную ставку до 11%.