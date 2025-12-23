РУ
    16:33, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Консолидированный бюджет Кыргызстана превысил 1 трлн сомов

    Консолидированный бюджет страны в 2025 году впервые достиг 1 трлн 93 млрд сомов. Об этом сообщил глава кабинета министров КР Адылбек Касымалиев на расширенном заседании комитетов Жогорку Кенеша, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Фото: Кабар

    Адылбек Касымалиев отметил, что экономика государства продолжает демонстрировать устойчивое развитие. В 2025 году консолидированный бюджет страны впервые превысил исторический рубеж в 1 трлн сомов. Показатель был достигнут на два года раньше запланированного срока.

    — В 2025 году значительные бюджетные средства направлены на стратегические направления, в том числе на капитализацию «Элдик Банка» и энергетических компаний, строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, Камбаратинской ГЭС-1 и Государственной ипотечной компании. Объем капитальных вложений увеличен более чем в пять раз — с 10 млрд до 51,7 млрд сомов, — рассказал глава правительства.

    По итогам 2024 года ВВП на душу населения составил $2 513, по сравнению с 2021 годом увеличился на 86%. В 2025 году прогнозируется рост данного показателя — до $ 2 800.

    В конце ноября сообщалось, что Нацбанк Кыргызстана повысил учетную ставку до 11%. В стране за 10 месяцев этого года по сравнению с декабрем 2024 года потребительские цены и тарифы выросли на 8,3%.

    Гульмира Абдрахманова
