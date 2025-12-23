Консолидированный бюджет Кыргызстана превысил 1 трлн сомов
Консолидированный бюджет страны в 2025 году впервые достиг 1 трлн 93 млрд сомов. Об этом сообщил глава кабинета министров КР Адылбек Касымалиев на расширенном заседании комитетов Жогорку Кенеша, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Адылбек Касымалиев отметил, что экономика государства продолжает демонстрировать устойчивое развитие. В 2025 году консолидированный бюджет страны впервые превысил исторический рубеж в 1 трлн сомов. Показатель был достигнут на два года раньше запланированного срока.
— В 2025 году значительные бюджетные средства направлены на стратегические направления, в том числе на капитализацию «Элдик Банка» и энергетических компаний, строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, Камбаратинской ГЭС-1 и Государственной ипотечной компании. Объем капитальных вложений увеличен более чем в пять раз — с 10 млрд до 51,7 млрд сомов, — рассказал глава правительства.
По итогам 2024 года ВВП на душу населения составил $2 513, по сравнению с 2021 годом увеличился на 86%. В 2025 году прогнозируется рост данного показателя — до $ 2 800.
В конце ноября сообщалось, что Нацбанк Кыргызстана повысил учетную ставку до 11%. В стране за 10 месяцев этого года по сравнению с декабрем 2024 года потребительские цены и тарифы выросли на 8,3%.