Рост цен и тарифов отмечается в Кыргызстане

По данным Национального статистического комитета КР, за январь–ноябрь 2025 года цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 8,9%, алкогольные напитки и табачные изделия — на 7,9%, непродовольственные товары — на 7%, тарифы на услуги — на 9,1%.

Рост потребительских цен и тарифов в январе–ноябре этого года наблюдался во всех регионах республики. Больше всего подорожание отмечено в г. Ош за счет повышения цен на непродовольственные товары на 10,7%. Максимальное повышение цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки на 12% зафиксирован в Чуйской области, на алкогольные напитки и табачные изделия на 14,2% в Иссык-Кульской области, тарифов на услуги на 10,6% в Таласской области.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Кыргызской Республики повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 11%.