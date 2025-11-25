Нацбанк Кыргызстана повысил учетную ставку до 11%

По данным регулятора, инфляция с начала 2025 года составила 7,3%, в годовом выражении — 8,9%. Отмечается, что внутренние цены в стране испытывают значительное влияние внешних экономических факторов. Рост мировых цен на продовольствие и сохраняющаяся высокая инфляция в соседних странах оказывают давление на стоимость импортных товаров, что, в свою очередь, формирует текущую ценовую динамику.

Наибольший скачок цен зафиксирован в сфере непродовольственных товаров. Основной причиной этому служат удорожание стоимости импортируемых ГСМ, увеличение тарифов на электроэнергию, повышенный внутренний спрос и последующие вторичные эффекты этих факторов. В то же время цены на продовольственные товары показывают сравнительно сдержанный рост.

Экономическая активность в стране остается высокой. В январе–октябре 2025 года реальный ВВП вырос на 10% на фоне устойчивого потребительского спроса и увеличения инвестиционной активности. Основной вклад в прирост ВВП продолжают обеспечивать сектор услуг, строительство, и промышленность. При этом высокая внутренняя потребность поддерживается притоком денежных переводов в страну, ростом реальных заработных плат и потребительского кредитования.

Напомним, в последний раз Нацбанк КР повышал учетную ставку до 10% в октябре 2025 года.