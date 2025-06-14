В ВКО впервые с 80-х годов начали масштабную расчистку каналов

На востоке страны впервые с 80-х годов углубляют, расширяют, расчищают от ила, камыша и мусора каналы, которые обеспечивают полив орошаемых земель в самых засушливых районах области. Эти работы должны решить проблему, которая копилась десятилетиями: вода терялась по пути, растекалась и не доходила до назначенных участков. Во многих местах каналы сравнялись с рельефом, поток буквально исчезал, поля испытывали дефицит влаги. Только в Курчумском районе за последний месяц удалось пробить почти 40 километров русел.

Фото: Kazinform

Новая техника — впервые за годы

Ранее для обслуживания сети оросительных каналов в регионе не хватало ни техники, ни специалистов. По словам сотрудников филиала РГП «Казводхоз», на протяжении нескольких лет на участке в Курчуме обходились всего одной служебной машиной. А расчищать вручную забитые арыки было невозможно.

Фото: Kazinform

— Я уже шестой год работаю в Курчуме. И поначалу у нас была только одна старая «Нива». И никакой техники. 3 года назад нам дали маленький погрузчик, но он не подходил для больших объемов работ. Сейчас совсем другая ситуация: получили два новых экскаватора. И сразу приступили к расчистке каналов сразу в двух районах — в Курчуме и Маркаколе. Они оба в ведении нашего участка. Работать стало легче и быстрее, — рассказал начальник Курчумского производственного участка Ергали Мадинов.

Несмотря на наличие техники, условия остаются сложными. Русла заросли деревьями, камышом, заилились, забились глиной. Рабочим приходится буквально вырывать путь ковшами экскаваторов.

Фото: Kazinform

— Иногда за день удаётся продвинуться всего на 100 метров. Очень плотный слой ивняка, земля как бетон. Но мы не сдаёмся, знаем, что вода нужна фермерам, — говорит оператор экскаватора Уалибек Рысбек.

Всего в ведении Курчумского производственного участка 26 каналов, протяжённостью 157 километров. Пока здесь прочистили 9 таких сооружений. Причём некоторые, как Левашинский в Маркаколе, пришлось восстанавливать с нуля. Фермеры региона уже пользуются поливной водой, и уверены, что теперь хороший урожай им гарантирован.

— Курчумский район — животноводческий, у нас очень мало кто может позволить себе заниматься растениеводством. Это очень затратно. Обычно выращивают многолетние травы для сенокоса. Но как только люди услышали, что в этом году вода полноценно будет поступать по расчищенным каналам, в хозяйствах на орошаемых полях начали сеять зерновые, кукурузу. Поэтому наша работа влияет на всю отрасль сельского хозяйства в районе, — делится Ергали Мадинов.

Фото: Kazinform

Задержка подачи воды

Но не все фермеры в ожидании хороших урожаев. В этом году воду в один из крупнейших каналов — Жаукашты — начали подавать только с 10 июня, почти на месяц позже обычного. Воды остро не хватало. Весна оказалась сухой, и посевы в ряде хозяйств начали страдать от дефицита влаги.

— Наша земля без воды — это просто пыль. Урожай зависит от каждого дня. А в этом году дожди не пришли. Мы начали терять траву, зелень. Обычно трава у нас выше колен уже в это время, а сейчас ниже раза в два. Угроза засухи вполне реальна. Мы все животноводы, живём этим, нам важно собрать сено. Поэтому переживаем, успеет ли теперь земля напитаться влагой, вода только пошла по каналу, — отметил глава одного из крестьянских хозяйств Мухамет-Даут Сураужанов.

Фото: Kazinform

В акимате района разъяснили, задержка подачи воды была связана со строительством новых шлюзов в сёлах Бирлик и Барак батыр.

— Жителям сёл тоже нужна вода, у всех огороды, поэтому по их просьбам мы начали строить шлюзы в обоих сёлах. Это даёт возможность распределять потоки воды. Но некоторые материалы пришли с небольшой задержкой, поэтому сдали мы эти объекты в эксплуатацию 10 июня. Вода уже пошла на поля, — прокомментировали ситуацию в акимате.

Вся надежда теперь на расчищенные каналы, говорят сами фермеры.

Фото: Kazinform

Уже прочищено 55 километров каналов

По данным ВКО филиала РГП «Казводхоз», в 2025 году в регионе планируется очистить 84 километра оросительных каналов. Из них 55 километров уже приведены в порядок. Работы проводятся на Курчумском, Акжарском и Зайсанском производственных участках.

— В частности, на Акжарском участке очищено 8 км, на Зайсанском участке — 9,3 км, на Курчумском — около 40 км. Все объекты сложные — заиленность достигает 80%. Тем не менее, работы ведутся, вода уже пошла по каналам. Оставшиеся 29 км будут очищены после сбора урожая, осенью. В этом году вегетационный период в Восточно-Казахстанской области начался на 10 дней раньше. В настоящее время в области идет активная фаза поливного сезона. На сегодня заключено 290 договоров с аграриями по подаче поливной воды, — сообщил директор филиала Нуржан Амиржанов.

На сегодня на участках работают три единицы техники, поставленные этой весной, и четыре, полученные в прошлом году. Скоро ожидается поступление ещё девяти машин — это экскаваторы, фронтальные погрузчики.

Фото: Kazinform

Обновление ирригации по всей стране

Масштабное обновление водохозяйственной инфраструктуры проходит по всей стране. Министерство водных ресурсов и ирригации реализует программу закупки 757 единиц специализированной техники для нужд РГП «Казводхоз». Из них 303 машины уже поставлены в регионы, в том числе 16 — в Восточно-Казахстанскую область.

— С запуском новой техники мы впервые за долгое время можем работать планово, а не аварийно. До этого у нас не было даже минимальных ресурсов, чтобы расчистить каналы. Теперь есть возможность спасти урожай, сохранить пастбища, заготовить корма, — отметил Ергали Мадинов.

Фото: Kazinform

Что это даст фермерам

Реконструкция оросительной сети позволит не только стабилизировать водоснабжение, но и увеличить площадь орошаемых земель. Уже сейчас фермеры начали возвращаться к выращиванию кукурузы, яровых и овощей. В Курчумском районе особенно рассчитывают на восстановление сенокосных угодий — в условиях засухи это критически важно для животноводства. В регионе надеются, что восстановление ирригационной инфраструктуры позволит смягчить последствия засухи. Особенно это важно для степных районов, где сенокос напрямую зависит от подачи воды.

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