В ВКО разъяснили положения нового Налогового кодекса
В Усть-Каменогорске на площадке акимата Восточно-Казахстанской области прошло расширенное совещание по разъяснению новой экономической политики и ключевых положений Налогового кодекса, который вступает в силу с 1 января 2026 года, передает Kazinform.
С приветственным словом выступил первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Жаксылык Омар, отметивший значимость проводимой налоговой реформы и важность создания благоприятных условий для бизнеса.
В работе совещания приняли участие Вице-министр национальной экономики РК Ерлан Сагнаев, заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Канат Кульназаров, директор Департамента аграрной науки и образования МСХ РК Айхан Султан, депутаты областного и городского маслихатов, представители Департамента государственных доходов по ВКО, местных исполнительных органов, РПП «Атамекен», компетентных государственных органов, предпринимательского сектора и общественных объединений.
Основной целью визита рабочей группы стало информирование общественности о ключевых изменениях в налоговом законодательстве, направленных на повышение прозрачности налоговой системы, снижение административной нагрузки на бизнес и расширение налоговой базы за счёт цифровизации процессов.
По словам вице-министра национальной экономики Ерлана Сагнаева, новый Налоговый кодекс стал результатом широкого общественного обсуждения и диалога с бизнес-сообществом.
— Наша задача — сделать налоговую систему Казахстана более справедливой, современной и ориентированной на развитие экономики. Мы уходим от избыточных форм отчетности, сокращаем количество налогов и усиливаем поддержку социально значимых сфер», — отметил Ерлан Сагнаев.
В ходе встречи обсудили основные вопросы. В том числе, такие как сфера налоговой политики и меры поддержки бизнеса (специальные налоговые режимы, изменение ставки НДС, упрощение администрирования) обеспечение социально-экономической стабильности; цифровизация и управление инфраструктурой.
Участникам были представлены разъяснения по ключевым изменениям нового Налогового кодекса и даны ответы на актуальные вопросы. Стороны подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога между государственными органами и бизнесом.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов подготовило проект приказа, в котором предлагает обновленные формы налоговой отчетности.