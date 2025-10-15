В ВКО разъяснили положения нового Налогового кодекса

С приветственным словом выступил первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Жаксылык Омар, отметивший значимость проводимой налоговой реформы и важность создания благоприятных условий для бизнеса.

В работе совещания приняли участие Вице-министр национальной экономики РК Ерлан Сагнаев, заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Канат Кульназаров, директор Департамента аграрной науки и образования МСХ РК Айхан Султан, депутаты областного и городского маслихатов, представители Департамента государственных доходов по ВКО, местных исполнительных органов, РПП «Атамекен», компетентных государственных органов, предпринимательского сектора и общественных объединений.

Основной целью визита рабочей группы стало информирование общественности о ключевых изменениях в налоговом законодательстве, направленных на повышение прозрачности налоговой системы, снижение административной нагрузки на бизнес и расширение налоговой базы за счёт цифровизации процессов.

По словам вице-министра национальной экономики Ерлана Сагнаева, новый Налоговый кодекс стал результатом широкого общественного обсуждения и диалога с бизнес-сообществом.

— Наша задача — сделать налоговую систему Казахстана более справедливой, современной и ориентированной на развитие экономики. Мы уходим от избыточных форм отчетности, сокращаем количество налогов и усиливаем поддержку социально значимых сфер», — отметил Ерлан Сагнаев.

В ходе встречи обсудили основные вопросы. В том числе, такие как сфера налоговой политики и меры поддержки бизнеса (специальные налоговые режимы, изменение ставки НДС, упрощение администрирования) обеспечение социально-экономической стабильности; цифровизация и управление инфраструктурой.

Участникам были представлены разъяснения по ключевым изменениям нового Налогового кодекса и даны ответы на актуальные вопросы. Стороны подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога между государственными органами и бизнесом.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов подготовило проект приказа, в котором предлагает обновленные формы налоговой отчетности.