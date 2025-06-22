В ВКО потушили лесной пожар

Дым в лесном массиве недалеко от села Алгабас был замечен накануне днём. На место происшествия незамедлительно выдвинулись силы лесной охраны и подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям. В тушении участвовали 20 сотрудников лесного хозяйства и пять единиц техники, а также семь спасателей районного подразделения ЧС, оснащённых пожарной техникой, дроном и средствами спутниковой связи.

— Для усиления группировки из Усть-Каменогорска была направлена дополнительная команда из 12 человек. Учитывая сложный рельеф и труднодоступность очага возгорания, к тушению был привлечён вертолёт Ми-8, который выполнил восемь водосбросов и помог ликвидировать основной фронт огня, — сообщили в акимате области.

Пожар был локализован к утру на площади около 0,25 гектара, а полностью ликвидирован к 07:00.

По предварительным данным, причиной возгорания стал грозовой разряд.

В ДЧС области подчёркивают, что быстрая реакция и координация действий всех задействованных служб позволили не допустить распространения огня и сохранить ценные лесные массивы региона.

Ранее сообщалось, что проверяются все версии возникновения пожара в резервате «Акжайык».