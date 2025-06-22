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    13:33, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    В ВКО потушили лесной пожар

    Лесной пожар, вспыхнувший 20 июня в районе Синегорского лесничества Уланского района Восточно-Казахстанской области, был оперативно ликвидирован, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В ВКО потушили лесной пожар
    Фото: акимат ВКО

    Дым в лесном массиве недалеко от села Алгабас был замечен накануне днём. На место происшествия незамедлительно выдвинулись силы лесной охраны и подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям. В тушении участвовали 20 сотрудников лесного хозяйства и пять единиц техники, а также семь спасателей районного подразделения ЧС, оснащённых пожарной техникой, дроном и средствами спутниковой связи.

    — Для усиления группировки из Усть-Каменогорска была направлена дополнительная команда из 12 человек. Учитывая сложный рельеф и труднодоступность очага возгорания, к тушению был привлечён вертолёт Ми-8, который выполнил восемь водосбросов и помог ликвидировать основной фронт огня, — сообщили в акимате области.

    Пожар был локализован к утру на площади около 0,25 гектара, а полностью ликвидирован к 07:00.

    По предварительным данным, причиной возгорания стал грозовой разряд.

    В ДЧС области подчёркивают, что быстрая реакция и координация действий всех задействованных служб позволили не допустить распространения огня и сохранить ценные лесные массивы региона.

    Ранее сообщалось, что проверяются все версии возникновения пожара в резервате «Акжайык».

    Теги:
    Пожар ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Лесные пожары
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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