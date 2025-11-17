В ВКО около 30 предпринимателей наказали за необоснованный рост цен на продукты
В Восточном Казахстане почти 30 предпринимателей понесли административное наказание за необоснованное повышение цен на социально значимые продукты, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
По данным департамента торговли и защиты прав потребителей ВКО, контроль за ценами на такие товары в регионе усилен.
— С начала года зафиксировано 155 административных правонарушений со стороны продавцов. Из них 77 — по фактам необоснованного удорожания социально значимых продуктов. По итогам проверок 50 предпринимателям вынесены предупреждения, ещё 27 получили штрафы, — отметили в ведомстве.
Чтобы сдержать рост цен, в области работают 125 мониторинговых групп. В управлении предпринимательства и промышленности ВКО рассказали, какие меры принимаются.
— В регионе организованы 425 сельскохозяйственных ярмарок, где реализовали продукцию по доступным ценам. В 27 торговых точках товары стабфонда продаются со скидкой. Стоимость там следующая: рис — 423 тг/кг, гречка — 177 тг/кг, подсолнечное масло — 706 тг/кг, сахар — 424 тг/кг, рожки — 299 тг/кг, — сообщили в управлении.
