В ВКО около 30 предпринимателей наказали за необоснованный рост цен на продукты

По данным департамента торговли и защиты прав потребителей ВКО, контроль за ценами на такие товары в регионе усилен.

— С начала года зафиксировано 155 административных правонарушений со стороны продавцов. Из них 77 — по фактам необоснованного удорожания социально значимых продуктов. По итогам проверок 50 предпринимателям вынесены предупреждения, ещё 27 получили штрафы, — отметили в ведомстве.

Чтобы сдержать рост цен, в области работают 125 мониторинговых групп. В управлении предпринимательства и промышленности ВКО рассказали, какие меры принимаются.

— В регионе организованы 425 сельскохозяйственных ярмарок, где реализовали продукцию по доступным ценам. В 27 торговых точках товары стабфонда продаются со скидкой. Стоимость там следующая: рис — 423 тг/кг, гречка — 177 тг/кг, подсолнечное масло — 706 тг/кг, сахар — 424 тг/кг, рожки — 299 тг/кг, — сообщили в управлении.

