245 тысяч казахстанцев смогут покупать продукты со скидкой — как будут работать ваучеры

С 31 декабря 2025 года в Казахстане больше не будут устанавливать предельные и пороговые цены на социально значимые продовольственные товары. Этот принцип в Правительстве признали малоэффективным и в отдельных случаях создающим дефицит на рынке.

Вместо прямого администрирования цен в Минторговли предложили два подхода: предоставлять продовольственные ваучеры только социально уязвимым категориям, а для остальных — усилить контроль за соблюдением 15-процентной торговой надбавки.

Кто и как будет получать ваучеры на социально значимые продукты

Сейчас Минторговли тестирует цифровые продовольственные ваучеры через «социальный кошелек», которые позволяют приобретать СЗПТ по сниженным ценам. Их назначают гражданам, которые полцчают государственную адресную социальную помощь.

Размер цифрового продовольственного ваучера составляет 1 МРП (3 932 тенге) на каждого члена семьи. По ним казахстанцы смогут приобретать все 19 СЗПТ со скидкой до 15%.

В ведомстве подчеркивают, что для получения ваучеров подавать заявление не нужно — их назначат нуждающимся автоматически. Все операции будут отражены в кассовом чеке и «социальном кошельке».

Пилот уже запустили в Акколе и Кокшетау, демоверсию тестируют в Павлодаре. Всего в рамках тестирования применили 201 ваучер.

— В текущем месяце получателям АСП в городах Кокшетау и Акколь — 174 семьям — направлены SMS-уведомления. Получатели активно подключают цифровые продовольственные ваучеры и используют их при покупке СЗПТ в торговых сетях, — отмечает первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

В будущем их планируют выдавать порядка 245 тысячам получателей АСП по стране.

Как будут сдерживать цены для остальных

Для большей части населения продолжат только сдерживать рост цен на СЗПТ. Ведомство уполномочено контролировать предпринимателей на предмет соблюдения 15%-ной торговой надбавки. За превышение наценки теперь предусмотрены штрафы. В регионах усилили работу комиссий по расследованию посреднических схем, анализу цепочек ценообразования и устранению непродуктивных посредников.

— В целях недопущения необоснованного роста цен проводятся еженедельные сельскохозяйственные ярмарки, налажено прямое взаимодействие с производителями агропромышленного комплекса, заключены меморандумы о стабилизации цен на основные виды продовольствия — яйца, подсолнечное масло, картофель и соль. Эти меры позволяют удерживать цены в пределах допустимых отклонений, — считают в ведомстве.

Кроме того, власти намерены сохранить работу стабилизационныехфондов.

Напомним, в перечень социально значимых продовольственных товаров входят: пшеничная мука первого сорта, формовой пшеничный хлеб, рожки, гречневая крупа, шлифованный круглозерный рис, картофель, морковь, репчатый лук, белокочанная капуста, сахар-песок, подсолнечное масло, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая часть), пастеризованное молоко 2,5% жирности в мягкой упаковке, кефир 2,5% в мягкой упаковке, сливочное масло не менее 72,5% жирности, куриные яйца первой категории, поваренная пищевая соль (кроме «Экстра») и творог жирностью 5–9%.

В сентябре 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев прокомментировал решение упразднить механизм регулирования цен на СЗПТ. По его словам, этот принцип создавал жесткие условия для производителей. Новая модель позволит всем участникам процесса находиться под меньшим регуляторным прессом, считает он.