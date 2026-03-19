    09:47, 19 Март 2026 | GMT +5

    В ВКО начали масштабную вакцинацию против ящура

    В Восточном Казахстане разворачивается одна из самых массовых ветеринарных кампаний — защиту от ящура получают сотни тысяч сельхозживотных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вспышка ящура
    Фото: seydisehirhaber.com

    На март ветеринарные службы запланировали вакцинацию сразу по нескольким видам животных. Под защиту должны попасть более 330 тысяч голов крупного рогатого скота, свыше полумиллиона овец и коз, а также более 9 тысяч свиней.

    При этом кампания уже идет полным ходом. По данным управления ветеринарии ВКО, значительная часть поголовья уже охвачена профилактикой.

    — На сегодняшний день вакцинация проведена по крупному рогатому скоту на 81,6 процента, по мелкому — на 75 процентов, по свиньям — на 76 процентов. Работы продолжаются в плановом режиме, — сообщили в ведомстве.

    Параллельно в регионе реализуется более широкий комплекс противоэпизоотических мероприятий. В течение года специалисты намерены охватить семь особо опасных инфекций и провести около 1,2 млн диагностических исследований.

    Такая нагрузка легко объяснима — ящур остается одним из наиболее чувствительных заболеваний для животноводства. В случае вспышек под угрозой оказываются не только отдельные хозяйства, но и экспортный потенциал отрасли, отмечают эксперты.

    Ранее сообщалось, что в Алматы бесплатно вакцинируют сельскохозяйственных животных.

    Руслан Мухамедьяров
