В ВКО начали масштабную вакцинацию против ящура
В Восточном Казахстане разворачивается одна из самых массовых ветеринарных кампаний — защиту от ящура получают сотни тысяч сельхозживотных, передает корреспондент агентства Kazinform.
На март ветеринарные службы запланировали вакцинацию сразу по нескольким видам животных. Под защиту должны попасть более 330 тысяч голов крупного рогатого скота, свыше полумиллиона овец и коз, а также более 9 тысяч свиней.
При этом кампания уже идет полным ходом. По данным управления ветеринарии ВКО, значительная часть поголовья уже охвачена профилактикой.
— На сегодняшний день вакцинация проведена по крупному рогатому скоту на 81,6 процента, по мелкому — на 75 процентов, по свиньям — на 76 процентов. Работы продолжаются в плановом режиме, — сообщили в ведомстве.
Параллельно в регионе реализуется более широкий комплекс противоэпизоотических мероприятий. В течение года специалисты намерены охватить семь особо опасных инфекций и провести около 1,2 млн диагностических исследований.
Такая нагрузка легко объяснима — ящур остается одним из наиболее чувствительных заболеваний для животноводства. В случае вспышек под угрозой оказываются не только отдельные хозяйства, но и экспортный потенциал отрасли, отмечают эксперты.
Ранее сообщалось, что в Алматы бесплатно вакцинируют сельскохозяйственных животных.