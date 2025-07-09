В Усть-Каменогорске нарушения по выхлопам выявили у половины проверенных автобусов

Официальные данные озвучили в департаменте экологии Восточно-Казахстанской области после выездной проверки на конечных остановках «Октябрьская» и «Пристань».

Внимание уделили общественному транспорту — тому самому, что ежедневно перевозит сотни пассажиров и работает в самых загруженных точках города. Всего специалисты осмотрели 20 дизельных автобусов, и в половине случаев зафиксировали превышение допустимой дымности.

— Измерения проводились с использованием оборудования, соответствующего национальному стандарту СТ РК 1433-2023, регулирующему экологические показатели для дизельных двигателей. Пассажирские автобусы — это подвижные источники загрязнения, которые особенно чувствительно влияют на качество воздуха в местах массового пребывания людей, — пояснили в департаменте.

Как уточнили в ведомстве, владельцам нарушивших нормативы автобусов придется ответить по закону — к ним применены меры в рамках действующего экологического законодательства.

Проверка стала частью широкомасштабной акции «Чистый воздух», которая продлится до конца июля. В планах — расширение охвата, включая не только общественный, но и другие виды транспорта, нарушающие экологические нормы.

— Мы действуем системно, без исключений и скидок на форму собственности. Наша задача — не только контроль, но и реальное снижение загрязнения в городах, — подчеркнули специалисты.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске обследуют радиационный след прошлого и выявят загрязненные участки.