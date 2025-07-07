Радиационный след прошлого: в Усть-Каменогорске обследуют загрязненные участки

Определена компания, которая займется изучением загрязненных участков в черте города. По результатам обследования будет решаться вопрос о ликвидации.

Проблема радиоактивных очагов на территории Усть-Каменогорска — это отголосок промышленной активности середины XX века. Тогда, в условиях бурного развития урановой промышленности, в городской черте действовали хвостохранилища, технические базы и склады с радиоактивными материалами. Часть этих участков до сих пор остаются потенциально опасными.

— Конкурс уже завершился, победителем стала компания «Экосервис-С». Сейчас начинается новый этап — специалисты начнут работу по обследованию территории. Будут проведены замеры, исследована радиационная обстановка. Задача — установить, насколько опасны оставшиеся пятна. Если будут выявлены участки, представляющие угрозу, в следующем году государством будет предусмотрено финансирование на их рекультивацию, — сообщил заместитель руководителя городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Марат Тунгушбаев.

Он уточнил, что речь идет о точечных участках, расположенных в жилой застройке. Внешне они могут выглядеть как обычные пустыри или хозяйственные зоны, но в почве могут скрываться остатки радиоактивных материалов — шламы, строительные отходы или бывшие источники ионизирующего излучения.

В предыдущие годы уже удалось очистить восемь очагов. Однако еще 12 находятся на территории, где проживают люди, и требуют дальнейшего внимания. Именно на них и сосредоточится внимание специалистов.

По словам чиновника, компания «Экосервис-С» имеет необходимую лицензию и опыт проведения подобных работ. Ее специалисты приступят к радиологическому обследованию, используя сертифицированное оборудование и методики. На первом этапе планируется комплексная инвентаризация и картографирование участков.

— Мы не говорим о повсеместной угрозе, это точечные зоны, оставшиеся в результате прежней деятельности. Но именно потому так важно точно их выявить и принять меры. Только по результатам оценки будет принято решение о ликвидации очагов, — добавил Тунгушбаев.

Ранее подобные обследования уже позволили обнаружить участки, где до этого не фиксировалось загрязнение. Власти подчеркивают, что проект реализуется в рамках государственной экологической программы, и конечная цель — обеспечение экологической безопасности и недопущение риска для здоровья населения.

Ранее мы рассказывали, что будет с радиоактивным озером Кошкар-Ата в 3 км от Актау.