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    15:41, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Радиационный след прошлого: в Усть-Каменогорске обследуют загрязненные участки

    В областном центре Восточного Казахстана начинается новый этап борьбы с историческим радиоактивным загрязнением, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Атомное озеро по-прежнему представляет радиационную угрозу – ученый
    Фото: freepik.com

    Определена компания, которая займется изучением загрязненных участков в черте города. По результатам обследования будет решаться вопрос о ликвидации.

    Проблема радиоактивных очагов на территории Усть-Каменогорска — это отголосок промышленной активности середины XX века. Тогда, в условиях бурного развития урановой промышленности, в городской черте действовали хвостохранилища, технические базы и склады с радиоактивными материалами. Часть этих участков до сих пор остаются потенциально опасными.

    — Конкурс уже завершился, победителем стала компания «Экосервис-С». Сейчас начинается новый этап — специалисты начнут работу по обследованию территории. Будут проведены замеры, исследована радиационная обстановка. Задача — установить, насколько опасны оставшиеся пятна. Если будут выявлены участки, представляющие угрозу, в следующем году государством будет предусмотрено финансирование на их рекультивацию, — сообщил заместитель руководителя городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Марат Тунгушбаев.

    Он уточнил, что речь идет о точечных участках, расположенных в жилой застройке. Внешне они могут выглядеть как обычные пустыри или хозяйственные зоны, но в почве могут скрываться остатки радиоактивных материалов — шламы, строительные отходы или бывшие источники ионизирующего излучения.

    В предыдущие годы уже удалось очистить восемь очагов. Однако еще 12 находятся на территории, где проживают люди, и требуют дальнейшего внимания. Именно на них и сосредоточится внимание специалистов.

    По словам чиновника, компания «Экосервис-С» имеет необходимую лицензию и опыт проведения подобных работ. Ее специалисты приступят к радиологическому обследованию, используя сертифицированное оборудование и методики. На первом этапе планируется комплексная инвентаризация и картографирование участков.

    — Мы не говорим о повсеместной угрозе, это точечные зоны, оставшиеся в результате прежней деятельности. Но именно потому так важно точно их выявить и принять меры. Только по результатам оценки будет принято решение о ликвидации очагов, — добавил Тунгушбаев.

    Ранее подобные обследования уже позволили обнаружить участки, где до этого не фиксировалось загрязнение. Власти подчеркивают, что проект реализуется в рамках государственной экологической программы, и конечная цель — обеспечение экологической безопасности и недопущение риска для здоровья населения.

    Ранее мы рассказывали, что будет с радиоактивным озером Кошкар-Ата в 3 км от Актау.

    Теги:
    Радиация ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Экология Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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